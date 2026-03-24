‘El último disco’, el nostálgico álbum de Carlos Vives grabado en vivo como antaño

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Ana de León

Ciudad de Panamá, 24 mar (EFE).- Como el «último de los mohicanos», Carlos Vives rescata la mística de grabar en vivo ‘El último disco’, su próximo álbum aún sin fecha de salida cargado de nostalgia para hacer una oda al amor en todas sus formas a través del rock, el bolero, el folclore y un amplio repertorio de géneros.

«Se graba en vivo; se escribe la canción, la banda se reúne, la arregla, la toca y entramos en estudio a grabar todos al mismo tiempo (…) La música más importante se grababa así, en vivo. Este disco en su forma de grabar (fue) con las técnicas de antes, también en cintas», dijo a EFE este martes el cantante colombiano.

En una entrevista virtual, Carlos Vives detalla cómo ‘El último disco’ es una declaración de intenciones frente a la inmediatez de la industria musical actual, mientras recuerda las experiencias para grabar música en el pasado, reflexiona sobre la plasticidad del amor y pone a la familia en el centro de sus dedicaciones.

«Hay todo ese amor»

Aunque no hay fecha estimada para escuchar el álbum del cantante oriundo de Santa Marta (Caribe colombiano), el romántico single ‘Te Dedico’ salió el pasado 5 de febrero como primer adelanto junto a un videoclip protagonizado por su hijo.

«(Decidí nombrar el disco así) porque me permite comparar y mostrar cómo se hacía la música antes. Hablo con mi hijo, que hace música en un computador, y le muestro al músico, la banda montada en vivo, todo el estudio ocupado, donde se pone la batería, de la guitarra, cómo se aísla», relata Vives emocionado.

Y reflexiona: «Este disco está hecho así. Hoy no se graban así. Cuando uno ve todo lo que se dice de la música de hoy, cómo se graba y lo que se privilegia, tienes que decir ‘Ah, bueno, este es el último disco’. Este es como el último de los mohicanos, el último tango de París, el último que ya no se ve».

Vives detalla que el disco abarca «todos los géneros desde el rock and roll, pasando por el bolero y las músicas populares» con «canciones hechas por un papá, un hijo, un enamorado, un patriota, un amante» para cantar «en español, a mi identidad, diversidad, locura de cultura, de ser, de donde somos; ser diversos y mestizos».

«Hay una cosa del romanticismo que no se siente tanto en los nuevos sonidos que este álbum (sí) tiene», comenta el intérprete de ‘La gota fría’ a la vez que advierte que el disco va «de la alegría, la nostalgia, de la risa, al llanto» con un repertorio de canciones hechas para «dedicar».

Lo orgánico frente al individualismo

Vives lamenta la dificultad hoy en día de grabar en conjunto, como él lo hace de la mano de su banda La Provincia: «Hoy es difícil», asegura, porque los músicos graban la voz o el instrumento por separado, sin saber muy bien dónde lo hace cada uno, sin contacto.

Por ello, ‘El último disco’ también sirve como mensaje para reflexionar de la manera «orgánica» de grabar la música y se pregunta si aún «existe tanto» el compositor «que escribe desde ser papá, desde ser hijo, desde ser un enamorado de la vida, desde ser un patriota, de querer guerra y valorar a su gente».

«Siempre quise hacer música para todos porque me crié con la música que nos unía y uno pensaba en eso. Uno siempre compartía con el abuelo o con el papá, por lo general, las músicas que nos gustaban a todos», reflexiona el cantante.

Por ello, «dedica» ‘Te dedico» a la familia, como «símbolo de lo más hermoso» e «importante»: «Lo dice alguien que la perdió, que se rompió, que podría ser un rebelde antifamilia por muchas cosas, pero, todo lo contrario, valoro tanto la importancia de la familia». EFE

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