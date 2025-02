‘El Conde de Montecristo’ y la posible vuelta de Karla Sofía Gascón protagonizan los César

Nerea González

París, 27 feb (EFE).- La posible vuelta de la actriz española Karla Sofía Gascón a escena, a solo dos días de los Oscar, podría eclipsar este viernes la gala de los César, los premios más importantes del cine francés, que se entregarán en París con ‘El conde de Montecristo’ en cabeza en las nominaciones.

La cinta basada en la novela homónima de Alejandro Dumas, dirigida por Matthieu Delaporte y Alexandre de La Patellière, opta a 14 estatuillas tras su éxito de taquilla en Francia en 2024.

Le sigue en opciones de premio el drama romántico ‘L’amour ouf’ (‘Corazones rotos’), de Gilles Lellouche, con 13.

Pero más allá de esas dos favoritas, buena parte de la atención de la gala de este año se centrará en el filme que ocupa el tercer lugar del podio en cuanto a nominaciones, ‘Emilia Pérez’, con 12.

Es una menos de las que le otorgó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, convirtiéndola en la película francesa con más nominaciones a los Oscar de la historia.

A poco más de 48 horas de que se diriman esos premios en Los Ángeles, hasta el legendario teatro Olympia de París podría desplazarse Karla Sofía Gascón, que aspira a un césar a mejor actriz por su papel en el narcomusical de Jacques Audiard.

Sería su primera aparición pública después de que el equipo de la película la apartara de la campaña de promoción y ella decidiera, en consecuencia, retirarse de la primera línea pública tras emerger viejos tuits suyos con lenguaje de odio hacia distintos sectores, particularmente xenófobos y racistas.

La noticia de su asistencia tanto a los César como a los Oscar fue revelada esta semana por medios estadounidenses especializados en cine, como Variety y The Hollywood Reporter, que indicaron que Netflix había decidido finalmente costear sus gastos.

Ese último medio citaba, además, las primeras declaraciones de la actriz de 52 años, que hizo historia como la primera mujer trans nominada a un óscar a mejor actriz: «No estoy segura de cómo me siento, pero estoy agradecida de estar de vuelta».

La Academia de los César, consultada por EFE, se ha limitado a confirmar que está invitada, igual que todos los nominados, pero sin ratificar o desmentir si estará presente.

Las nominaciones, con otra aparición española

En su categoría, Gascón competirá con su compañera de reparto Zoe Saldaña y con las francesas Adèle Exarchopoulos (‘L’amour ouf’), Hafsia Herzi (‘Borgo’) y Hélène Vincent (‘Quand vient l’automne’).

Y en la de actor lo harán los franceses François Civil por ‘L’amour ouf’; Benjamin Lavernhe por la comedia ‘En fanfare’; Karim Leklou por el humor negro de ‘Miséricorde’; Tahar Rahim por su trabajo metiéndose en la piel del legendario cantante Charles Aznavour (en el biopic ‘Monsieur Aznavour’); y el francobelga Pierre Niney por su encarnación del conde de Montecristo.

Al titulo de mejor película optan ‘El conde de Montecristo’, ‘En fanfare’, ‘Misericorde’, ‘L’histoire de Souleymane’ y ‘Emilia Pérez’.

Detrás de la cámara, el premio a la mejor dirección se lo disputarán Jacques Audiard (‘Emilia Pérez’), la dupla Matthieu Delaporte y Alexandre de La Patellière (‘El conde de Montecristo’), Gilles Lellouche (‘L’amour ouf’), Boris Lojkine (‘L’histoire de Souleymane’) y Alain Guiraudie (‘Miséricorde’).

Estos dos últimos filmes también han cosechado un buen puñado de nominaciones, justo por detrás de las grandes favoritas, con ocho cada una.

En el apartado de mejor filme extranjero compiten ‘Anora’, ‘The Seed of the Sacred Fig’, ‘The Apprentice’, ‘The Substance’ y ‘The zone of interest’.

España, además de con Karla Sofía Gascón, estará también presente en la categoría de cortometrajes documentales de la mano de Elena López Riera, con su aplaudido ‘Las novias del sur’.

En la gala, que estará presidida por la actriz Catherine Deneuve y presentada por el rapero, director y actor Jean-Pascal Zadi, se hará entrega de un César de honor a la actriz estadounidense Julia Roberts, así como al cineasta grecofrancés Costa-Gavras.

Este año, la Academia ha reforzado sus reglas contra las violencias sexuales después de la avalancha de denuncias que vivió el celuloide francés en los últimos dos años.

Ya en 2024, esa lacra tuvo un papel protagonista en la ceremonia con un emocionante discurso de la actriz Judith Godrèche, embajadora del ‘Me Too’ galo.

En concreto, si ya el año pasado se decidió no dar ningún protagonismo en las galas a quienes hubieran aparecido como sospechosos de violencia sexual o sexista en un procedimiento judicial, este 2025 se sumó que a todo miembro en esa situación se le suspende el voto hasta el término del proceso. EFE

