‘El ser querido’, de Sorogoyen y protagonizada por Bardem, competirá en Cannes

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París, 9 abr (EFE).- El director español Rodrigo Sorogoyen competirá por la Palma de Oro con ‘El ser querido’, su esperada película con Javier Bardem como protagonista, en la edición número 79 del Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo, anunció este jueves la organización.

En esta cinta, Bardem interpreta a un aclamado director de cine que rueda junto a su hija, una actriz sin éxito, una película tras años de distanciamiento y tensión que ninguno de los dos quiere abordar directamente.

El reparto cuenta también con Victoria Luengo, Raúl Arévalo y Marina Foïs, entre otros actores, y el proyecto se filmó principalmente en la isla de Fuerteventura.

Sorogoyen se estrenó en el prestigioso certamen de la Costa Azul francesa en 2022 con ‘As bestas’, que estuvo en la selección oficial, en la sección Cannes Première, pero fuera de la competición por la Palma de Oro.

Además de eso, el responsable de títulos como ‘Stockholm’, ‘El reino’ o ‘Madre’ fue el año pasado el presidente del jurado de la Semana de la Crítica, una de las secciones paralelas del Festival de Cannes que está enfocada principalmente al descubrimiento de nuevos realizadores.

El también creador de series como ‘Los años nuevos’ o ‘Antidisturbios’ aseguró en una reciente entrevista con EFE que estaba «muy contento» con el resultado final y que la considera «una película muy especial».

«Ha habido mucho sufrimiento de posproducción, como siempre pasa. Pero cuando lo sufro no me acuerdo de que pasa en todas las películas y que es buen síntoma», agregó el pasado 22 de marzo desde la ciudad francesa de Nantes, donde fue invitado de honor de su reputado festival de cine español (FCEN).

Para escribir este proyecto, Sorogoyen (Madrid, 1981) volvió a unir fuerzas con Isabel Peña, que ha colaborado con él en buena parte de sus obras.

Sobre su primera colaboración con Bardem, Sorogoyen había apuntado ya el año pasado que para él era «un sueño» e incluso reconoció que se notó «nervioso», algo que no le había pasado nunca. EFE

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