‘El yerno’, la nueva sátira política del mexicano Gerardo Naranjo, aterriza en Netflix

2 minutos

Ciudad de México, 3 mar (EFE).- ‘El yerno’, la nueva sátira política del cineasta mexicano Gerardo Naranjo, conocido por su trabajo en producciones como ‘Narcos’ o ‘Miss Bala’, se estrenará el próximo 1 de mayo en Netflix, según informó la plataforma.

El largometraje, protagonizado por Adrián Vázquez, está escrito y producido por el estadounidense James Schamus, equipo al que se suma la casa productora Fabula de los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín, ambos referentes de la industria del cine chileno.

Según la plataforma de ‘streaming’, Vázquez interpretará a José Sánchez, un personaje ficticio que tras una mala racha en los negocios tomará la forma de un temido operador político conocido como El Serpiente.

A partir de los altibajos de la voz protagonista, la historia mostrará la contradicción trágica y a la vez cómica del «gran sueño mexicano», que consiste en «querer triunfar a cualquier costo».

«‘El yerno’ explora como línea narrativa la traición como una práctica generalizada en este país. La cinta es una provocación para analizar una realidad igualmente ridícula y contradictoria», relató Naranjo en declaraciones a Netflix.

Por su lado, Schamus, destacó sus ganas de volver a México, después de haber participado en la miniserie ‘Somos’ en 2021 junto con la escritora mexicana Fernanda Melchor.

«Desde que terminamos ‘Somos’, he soñado con volver a México, con la esperanza de poder experimentar de nuevo esa misma energía, talento y calidez. Con ‘El yerno’, ese sueño se hizo realidad», señaló Schamus, quien es parte del equipo de guionistas conformado también por Gabriel Nuncio y Alexandro Aldrete.

El guionista describió el filme como una aventura «absurda y desquiciada» que se traducirá en una tragicomedia.

«Es una nueva aventura y una explosión aún más grande de creatividad mexicana. Así que, aunque el ‘gran sueño mexicano’ de nuestros personajes se convierta en una tragicomedia bastante absurda y desquiciada, para mí ha sido un sueño sencillo y maravilloso», subrayó.

El elenco también está conformado por Jero Medina (‘Me late que sí’), Verónica Bravo (‘Backdoor’) y el dramaturgo David Gaitán, entre otros intérpretes mexicanos. EFE

abz/csr/mra