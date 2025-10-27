‘En legítima defensa’, el libro que denuncia las grietas en la justicia mexicana

Madrid, 27 oct (EFE).- La abogada y defensora de derechos humanos Ana Katiria Suárez, exiliada en España tras recibir amenazas de muerte por su trabajo, presenta el 30 de octubre en Madrid su libro ‘En legítima defensa’, que analiza el caso de una joven acusada de homicidio tras defenderse de una agresión sexual y denuncia la violencia machista y las grietas del sistema judicial mexicano.

«Es el primer caso en México en donde, como sociedad, nos unimos para levantar la voz por una sola mujer y era el reclamo de ‘¡Yaki libre ya!'», explica Suárez (Ciudad de México, 1981) a EFE sobre una causa que generó una movilización social sin precedentes en el país.

El libro ‘En legítima defensa: Yakiri Rubio y la gran batalla contra la violencia machista y el sistema penal’ analiza el caso de Yakiri, una joven mexicana de 20 años que en diciembre de 2013 fue secuestrada por dos hombres, conducida a un hotel para violarla y matarla y que, en un acto desesperado por salvar su vida, se defendió y causó la muerte de uno de sus atacantes.

Lejos de ser reconocida como víctima en un país en el que diez mujeres son asesinadas cada día, pasó a ser acusada de homicidio calificado.

Suárez afirma que Yakiri dejó de ser víctima por las «alianzas patriarcales» entre agresores y autoridades, y denuncia la «manipulación de pruebas para hacer pasar a los agresores como víctimas».

La obra reconstruye el proceso judicial posterior, marcado, según la autora, por omisiones y negligencias como la revisión de su teléfono sin orden judicial, la ausencia de atención ginecológica especializada o la revictimización institucional que llevó a que la denunciante fuese tratada como victimaria.

En el libro resalta que, aunque en México existen normas como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) o la Norma Oficial Mexicana 046 de prevención y atención a víctimas de violencia sexual, en la práctica estas leyes no se aplican como deberían.

Tras meses en prisión y una amplia movilización social en su apoyo, Yakiri Rubio fue liberada el 5 de marzo de 2014 y en 2015 se declaró su absolución.

Suárez afirma que el caso no fue un hecho aislado, sino un reflejo de la necesidad de desmontar un sistema penal con prejuicios machistas en el que, afirma, «sigue imperando la fuerza del testimonio del hombre sobre el de la mujer» y «la voz de las infancias tampoco les es suficiente».

Exiliada en España

La presentación del libro, que tendrá lugar el 30 de octubre en Madrid, tiene para Suárez un valor especial, al producirse en su actual contexto de exilio tras recibir amenazas por su trabajo.

Suárez, directora de Voces Humanizando la Justicia A.C., vive exiliada en España desde diciembre de 2024, después de denunciar a un familiar por abuso sexual y otras violencias contra sus tres hijos menores.

Explica que, tras imputarlo, comenzó «una campaña mediática de difamación» dirigida por el propio acusado, Guillermo Sesma Suárez, padre de los niños y vinculado, según la abogada, a círculos de poder en México.

Las amenazas aumentaron, incluso con carteles que ponían precio a su cabeza, cuenta, y la situación de riesgo se volvió «enorme», según le han reconocido organismos como Amnistía Internacional (AI), Front Line Defenders y el Observatorio de la Abogacía en Riesgo del Colegio de Abogados de Madrid, que mantienen alertas activas para protegerla.

México es uno de los países más peligrosos para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, según AI, y siete de cada diez abogados litigantes han sufrido ataques vinculados a su labor, de acuerdo con datos de México Evalúa y el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED). EFE

