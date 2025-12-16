‘Fallout 2’ se traslada al icónico New Vegas para revelar el origen de una guerra

4 minutos

Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 16 dic (EFE).- Nuevo destino y un tablero completamente reconfigurado: la exitosa adaptación televisiva de ‘Fallout’ regresa en la tarde de este martes (miércoles en Europa) con una segunda temporada que promete revelar los secretos sepultados bajo el yermo y avivar la tensión de una guerra inminente.

«Simplemente veremos a gente intentando sobrevivir en un entorno y una situación diferentes», afirma a EFE Kyle MacLachlan, quien interpreta al polémico Hank MacLean.

Tras conocerse su verdadera identidad, Hank se dirige a New Vegas en esta nueva entrega de la serie -una ubicación clave en el desarrollo del videojuego original- donde tratará de ejecutar «un plan que ha formado parte de su historia durante mucho tiempo», explica.

«Tiene una idea de lo que quiere hacer y sabe que en algún momento se reunirá con su hija Lucy (Ella Purnell) y posiblemente con The Ghoul (El Necrófago, interpretado por Walton Goggins). Y se ha preparado para ello», agrega el actor.

En esta segunda temporada «se revelan cosas muy importantes y todas se combinan de forma brillante», asevera a EFE, por su parte, Moisés Arias, encargado de dar vida a Norm MacLean, hijo de Hank.

Su personaje atravesará por un cambio interesante y complejo al pasar de ser «muy introvertido, muy observador en la primera temporada, para luego verse obligado a ser creíble en un rol de liderazgo», cuenta.

Mientras algunos tejen su camino hacia New Vegas, otros personajes como Barb Howard bailan en una cuerda floja moral y ética tras destaparse el siniestro propósito de los refugios creados por la mega corporación para la que trabaja, Vault-Tec.

«Nadie en el mundo de ‘Fallout’ es solo bueno o solo malo. Hay escalas de grises» y Barb «es una mujer inteligente y capaz, así que creo, que desde mi visión empática, no es necesariamente que oculte cosas, sino que intenta proteger a su familia», dice Frances Turner, a modo de justificación de las acciones de su personaje en la primera temporada.

Un salto temporal que honra a los seguidores de la saga

La serie se salta dos versiones de videojuego para situarse en New Vegas, un salto que a juicio de Goggins «tiene sentido» sobre todo para los seguidores de ‘Fallout’.

Esta transición temporal «está llena de sorpresas ocultas que rinden homenaje a la mitología de este juego», indica en una entrevista con EFE.

Esta segunda entrega «se trata de la moral comprometida, de lo moralmente correcto, y de cómo esas morales comprometidas entran en conflicto entre sí y con todos estos mundos diferentes», explica.

Uno de los aspectos «más fascinantes» para Aaron Moten (Maximus) a la hora de adentrarse en esta segunda temporada es que la serie de Amazon Prime Video tuvo «un buen comienzo comparado con todo lo que escuchaba sobre el mundo de ‘Fallout'».

«Nuestra segunda temporada realmente se siente como un crescendo de eso, ya sabes, tenemos estas nuevas piezas, nuevos jugadores en el tablero, y creo que el mayor desafío sigue siendo crear un equilibrio contigo mismo, algo que está intrínsecamente integrado en los juegos», precisa.

Pero para los que están detrás de la pantalla, adaptar este célebre videojuego a la televisión ha supuesto «la oportunidad de crear una narrativa original, ya que cada juego es esencialmente una historia original dentro de una mitología o canon más amplio», afirma a EFE Jonathan Nolan, cocreador y productor ejecutivo de la serie.

Por su parte, la responsable creativa (showrunner) de la serie, Geneva Robertson-Dworet, defiende que la historia televisiva de ‘Fallout’ se desarrolla tras los eventos de los videojuegos, lo que los llevó a «asumir que cualquier posible final de los juegos es real o posible».

«Cada jugador tiene una experiencia diferente, ha tomado decisiones diferentes y, por lo tanto, la experiencia es un final canónico diferente. En la medida de lo posible, intentamos usar una especie de niebla donde avanzamos en la historia del juego y esperamos haber llegado a un punto donde cualquiera de esos eventos podría haber ocurrido», concluye. EFE

mvg/asb/mr

(foto)(vídeo)