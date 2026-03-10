‘Gladiator’ regresará al Circo Máximo romano en sus noches de espectáculos veraniegos

2 minutos

Roma, 10 mar (EFE).- La temporada de teatro veraniego de Roma regresará este año al Circo Máximo con un amplio programa de música y danza en el que destaca la proyección de la película ‘Gladiator’ (2000) con la interpretación en directo de su banda sonora.

Este festival pensado para amenizar las tórridas noches del estío romano tendrá lugar entre el 29 de junio y el 31 de julio y dejará las Termas de Caracalla, en plena restauración, para regresar al enorme Circo Máximo, según anunciaron este martes sus organizadores.

Además, será el primero del nuevo director artístico del Teatro de la Ópera de Roma, Alessandro Galoppini.

Entre las obras que el público podrá disfrutar en las ruinas de este antiguo estadio romano destaca ‘El Gladiador en concierto’ los días 3 y 4 de julio, como ya ocurriera en la edición de 2018.

Consistirá en la proyección del clásico de Ridley Scott con la interpretación en directo de su mítica banda sonora compuesta por Hans Zimmer por parte de la orquesta y el coro de la ópera de Roma.

En el festival también habrá momentos para la danza y se llevará sobre las tablas del Circo Máximo el ‘Romeo y Julieta’ (1940) de Serguéi Prokófiev, así como una velada con el famoso bailarín italiano y estrella internacional Roberto Bolle.

Pero, como no podía ser de otra manera, tendrá asimismo espacio para la ópera: el 12 de julio se interpretará una nueva versión de la ‘Aída’ (1871) de Giuseppe Verdi y el 31 de ese mes cerrará el programa la cantata ‘Carmina Burana’ (1936) de Carl Orff.

La Ópera de Roma también acogerá el 27 de julio un concierto de la leyenda Patti Smith, entre otros eventos. EFE

gsm/sam/mgr

(foto)