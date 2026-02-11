‘Goat: La cabra que cambió el juego’ aterriza en Latinoamérica con acento mexicano

3 minutos

David Álvarez

Ciudad de México, 11 feb (EFE),- Si algo distingue al trabajo del doblaje mexicano en las películas de animación es su ‘tropicalización’, ese proceso en el que actores adaptan producciones extranjeras con referencias a la cultura latina, y convierten cintas como ‘Goat: La cabra que cambió el juego’ en historias que podrían estar sucediendo en Ciudad de México, explican sus dobladores a EFE.

“Todavía tenemos chance (oportunidad) de meterle un poquito de mano, un poquito de chiste, un poquito de nuestra esencia. El tono, en cómo dices las cosas, es lo que llamamos en México ‘jiribilla’”, detalla Emmanuel Bernal, actor de doblaje de Will Cabrera, el protagonista de ‘Goat’, que se estrena el próximo 12 de febrero en salas de Latinoamérica y diferentes partes del mundo.

Normalmente cuando una producción de este calibre llega a México, un director de producción (en este caso Jesús Guzmán) trabaja el guión y lo adapta y en ese punto, enfatiza Bernal, “entra la creatividad y la chispa”.

“Es algo que distingue al mexicano. Esa salsa que le pone a sus tacos, ese folclor”, puntualiza el actor.

En ‘Goat: La cabra que cambió el juego’, Bernal da voz a una cabra que sueña con lograr ser jugador de rugibol, un deporte muy similar al baloncesto y en el que si eres de baja estatura es difícil que puedas competir, aunque en este caso en vez de enfrentar los 2,16 metros de Pau Gasol o Shaquille O´Neal tendrá que competir con una jirafa o una avestruz.

IA y doblaje en español

El sector de la animación está siempre pendiente de las últimas tendencias y tecnologías para cada vez hacer sus películas más impresionantes, por ello, la Inteligencia Artificial (IA) está cada vez más presente no solo en la producción, sino también en el trabajo de los dobladores, aunque el elenco mexicano de ‘Goat’ no se muestra muy preocupado por este avance.

“La IA nunca va a poder ser un ser humano, prestar una voz es darle esa esencia, es darle vida a un personaje. Podrá a lo mejor tener un parecido con tu tono, pero un personaje no es nada más tener una voz, es darle vida, y eso en ningún momento se va a poder reemplazar”, argumenta la actriz e influencer Carolina Díaz.

Además, para otro de los miembros del reparto, Daniel Sosa, la IA tiene el defecto de tener una “perfección horrible”, una falla que es justo lo contrario a lo que es la comedia, que vive “del error, de ser imprecisa”.

Al igual que Will, la cabra protagonista, los dobladores sienten que cada vez es más alta la cima que hay que escalar para poder llegar a convertirse en profesionales de actuación, aunque se identifican con el mensaje de la producción, que “no importa la edad que tengas mientras tengas un sueño y tengas la energía y la motivación para hacerlo”.

“He batallado bastante en mi carrera para estar hoy aquí. Se dice sencillo estar más de 20 años en algún medio o trabajo, pero todo eso lleva muchísima preparación y errores (…) Me reflejo bastante con Will, es una fuente de inspiración y espero que a bastantes personas les llegue el mensaje”, concluye Bernal. EFE

dac/csr/gad

(foto)