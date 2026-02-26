‘Industry’ tendrá una quinta y última temporada en HBO

2 minutos

Redacción Internacional, 26 feb (EFE).- La serie “Industry”, una de las más seguidas en la plataforma HBO, tendrá una quinta temporada que, además, será la última, mientras el final de la cuarta se emitirá el próximo 1 de marzo.

“Tenemos el privilegio de unirnos al pequeño y prestigioso grupo de dramas que han logrado llegar a las cinco temporadas en HBO”, declararon Mickey Down y Konrad Kay, sus creadores, en un comunicado que reproduce Variety.

“Este marzo se cumple una década desde que empezamos a concebir el mundo de ‘Industry’, y existe gracias a la fe inquebrantable y la visión de nuestros socios y exsocios de HBO», recordaron sus creadores.

“Llevamos un tiempo pensando en la mejor manera de cerrar la serie con un final excepcional”, continuó la pareja.

Y dijeron que «a diferencia de algunos de nuestros personajes, sabemos cuándo irnos de una fiesta», al tiempo que agradecieron «a nuestros fieles seguidores, especialmente a quienes nos han visto desde el primer día», el apoyo a la serie.

Según HBO, la cuarta temporada de «Industry» ha promediado 1,7 millones de espectadores por episodio en la plataforma estadounidense, aproximadamente un 30 % más que la tercera temporada.

El elenco de la cuarta temporada incluye a Myha’la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton y Amy James-Kelly, entre otros.

La serie, según la plataforma que la distribuye, sigue las vicisitudes de un ambicioso grupo de veinteañeros que compiten por puestos en la compañía Pierpoint & Co., el banco de inversiones más importante de Londres. EFE

rml/ah