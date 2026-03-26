‘La Fiscal’, la serie de Netflix que mira el feminicidio en México «en medio» del sistema

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María Julia Castañeda

Ciudad de México, 26 mar (EFE).- Mirar la crisis de violencia feminicida en México (10 crímenes diarios en promedio) desde dentro del sistema encargado de enfrentarla y documentar qué ocurre cuando una figura «atípica» entra a ese mundo, es la propuesta de ‘La Fiscal’, la serie de Netflix que se estrena este 26 de marzo, según explicaron sus directores en entrevista.

A diferencia de otros relatos sobre feminicidio, que suelen centrarse en las víctimas o los victimarios, esta docuserie se adentra en un terreno menos explorado: lo que ocurre «en medio», es decir, «el Estado, las instituciones y las personas que intentan cambiar algunas cosas», señaló la codirectora y periodista Paula Mónaco Felipe.

En ese mundo, la serie sigue durante cuatro años (2020-2024) a Sayuri Herrera, la primera titular de la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México, que Mónaco describió como una «figura atípica», al tratarse de «una activista que viene de la lucha social» sin una carrera institucional.

«Creíamos importante documentar para que otros vieran, qué pasa cuando alguien, mujer, joven, feminista, decide entrar al Estado con todo lo que eso implica(…) dentro de la institución, que te miran con desconfianza y que tú eres ajena», detalló.

Para lograrlo, la serie obtuvo un acceso excepcional a la Fiscalía de Feminicidios, resaltó Mónaco, un espacio que rara vez se abre al público.

«Creo que lo que tiene en particular esta historia es que nos permite mirar a un mundo inaccesible en general, que es el del Ministerio Público, fiscalías y policías de investigación», indicó.

Ese acceso no solo permitió documentar el trabajo de la fiscalía, sino también abrir un diálogo con las familias de las víctimas. En tres episodios, la serie sigue cuatro casos de feminicidio en la Ciudad de México, mostrando tanto las investigaciones como las tensiones entre instituciones y familias, apuntó.

«Entramos nosotros y documentamos eso, pero también entran familias. De repente entran víctimas, salimos con ellas a la calle”, explicó la codirectora, al señalar que la serie permite ver «diálogos posibles entre ambos mundos», en un contexto que calificó como “urgente” frente a la violencia feminicida.

«Creo que eso es muy urgente en todo el país, en tiempos tan oscuros de violencia feminicida como la que vivimos, que no solo es el número de 10 mujeres que asesinan cada día en este país, es el modo en que matan a las mujeres, que es muy diferente al modo en que matan a los hombres. Y en esta serie nos asomamos a ver eso sin morbo, pero sí mirándolo de frente, cómo nos matan», sostuvo.

Perspectiva de dignidad

Esa mirada también atraviesa la forma en que la serie aborda a las víctimas, desde el «cuidado, respeto y dignidad» y no desde el «morbo o la explotación del dolor», afirmó el codirector Miguel Tovar.

«Las víctimas son el centro de este universo de ‘La Fiscal'(…) no lo podemos abordar desde el morbo”, explicó Tovar, quien subrayó que, pese a tener acceso a expedientes, videos y evidencias, decidieron no mostrar «ese horror que ya pasó» para no revictimizar a las familias.

Esa misma lógica se extendió a la forma de representar a las víctimas y a decisiones específicas durante la realización, como incluir el testimonio de un niño que presenció el feminicidio de su madre sin mostrar su imagen, solo a través de audio, para “respetar su derecho a la memoria” y su papel en la búsqueda de justicia, agregó Mónaco.

“El cuidado también es la dignidad de las personas. Cómo las muestras, desde la iluminación, al encuadre, al momento que vas a elegir”, expuso.

En ese proceso, explicó, una de las reflexiones que atravesó la serie fue “la necesidad de cuidar nuestra muerte”, es decir, cómo se investigan los feminicidios, se recuperan los restos y se acompaña a las familias.

A partir de ello, el equipo también trabajó, junto con las familias, la forma de cerrar cada caso: «Elegimos un lugar de la ciudad donde ellas fueron muy felices para aparecerlas ahí», explicó, al referirse a la proyección de los rostros de las víctimas en esos espacios. EFE

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