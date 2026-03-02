‘La Oficina’, el espejo incómodo de los oficinistas y la precarización laboral en México

Guadalajara (México), 2 mar (EFE).- La autenticidad de la cultura laboral mexicana que da vida a personajes y situaciones que podrían parecer ficción, es retratada en la serie ‘La Oficina’, una adaptación de la comedia británica que se estrenará el próximo 13 de marzo en México.

En este país, laborar en una oficina de cualquier empresa genera ciertas costumbres y dinámicas que son conocidas como ‘godinato’ o ser un godínez, las cuales son retomadas en la teleserie producida por Prime Video y que reflejan la forma que los mexicanos tienen para relacionarse.

En entrevista con EFE, el actor Fernando Bonilla, protagonista de la serie, consideró que el ‘godinato’ es un microcosmos que replica la riqueza cultural de la mexicanidad y que da el sello distintivo a esta adaptación que quiere alejarse de la original producida por la BBC.

“Es tan rico porque la cultura mexicana es muy rica, tiene muchos contrastes y muchas contradicciones que no podemos ignorar y eso hace tan rica a la serie, también. Cualquier oficina es como un microcosmos que replica en chiquito un montón de dinámicas que existen a gran escala”, expresó.

Esta subcultura se nutre de personajes heterogéneos que van desde el que trabaja a medias, la secretaria que soporta todo al jefe, el gerente que hace gala de su poder para coaccionar a sus empleados o la madre de familia que vende productos de catálogo en horas de trabajo.

El humor contra la precarización

Esta nueva versión se desarrolla en Aguascalientes, una ciudad del bajío mexicano. La oficina es dirigida por Jerónimo Ponce III, encarnado por Bonilla, gerente regional de la empresa familiar “Jabones Olimpo”, quien provoca dolores de cabeza a sus empleados quienes deben solucionar sus errores.

La serie en formato de falso documental no ignora el contexto actual de México, uno de los países con más horas de trabajo a la semana y sueldos precarizados que orillan a la clase trabajadora a buscar ingresos extra.

Bonilla, conocido por producciones como ‘Narcos: México’ y ‘Las muertas’, reflexionó sobre la situación del trabajador promedio y la lucha por derechos laborales, un tema que es abordado con humor en la serie.

“Somos un país con una tremenda precarización laboral, con una explotación campante y que, muchas veces la gente tiene que hacer trabajos extras para poder subsistir a pesar de que tienen un sueldo (…), pero creo que todo esto nos permite reírnos de nuestras desgracias”, declaró.

La incomodidad de lo cancelable

‘La Oficina’ se nutre también de la incomodidad de ciertas situaciones o de las creencias de algunos de los personas. Jerónimo, por ejemplo, es una persona clasista, machista y homofóbica, dice Bonilla.

Sin embargo, el reto del elenco y del director Gaz Alazraki fue permitir que la serie funcione como una crítica social recalcando esas creencias reprochables poniendo el foco en las reacciones de las y los trabajadores, aseguró la actriz Elena del Río, quien da vida a Sofi, la empleada más sensata.

“Lo cancelable sería si la serie se estuviera burlando de la minoría de la que se está burlando él (el jefe), pero la serie se está burlando de esta persona y eso es lo importante” es lo que no la hace cancelable, sino lo contrario”, explicó.

Del Río y Bonilla invitaron al público a ver la serie más de una vez, con la promesa de que en alguno de los ocho capítulos se sentirán identificados con alguno de los personajes.

‘La Oficina’ estará disponible a partir del 13 de marzo en toda Latinoamérica y España, y es la décimo quinta adaptación de la serie creada originalmente por Ricky Gervais y Stephen Merchant, en 2001. EFE

