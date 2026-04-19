‘La resaca’, el libro que radiografía el universo MAGA desde dentro

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Malén Sabella

Madrid, 19 abr (EFE).- El periodista y escritor estadounidense Jeff Sharlet presentó esta semana la versión en español de su último libro, ‘La resaca. Escenas de una guerra civil parsimoniosa’, un recorrido por el universo MAGA que encumbró a Donald Trump y que documenta cómo el resentimiento político se transformó en una cultura de la violencia.

El libro, finalista del Premio del Círculo Nacional de Críticos del Libro y Libro Destacado del Año de The New York Times (2023), construye a través de crónicas de largo aliento un retrato coral del universo MAGA: sus creyentes, sus mártires, sus rituales y sus líderes locales.

La obra busca comprender cómo, durante la última década en Estados Unidos, la reacción política se transformó en delirio, la división social en desconfianza, la desconfianza en paranoia y el odio en fantasías de violencia que a veces inclusive se volvieron realidad.

En una entrevista con EFE, el autor detalló cómo el periodismo convencional, centrado en Washington, «fracasó al explicar el delirio estadounidense».

«Entender la política actual requiere abandonar las entrevistas superficiales y sumergirse en la escucha de la gente común», sostuvo.

Sharlet confesó que, en los inicios de su investigación, subestimó la posibilidad de que el fascismo pudiera consolidarse a escala nacional en Estados Unidos.

«Creía que la profunda religiosidad del país impediría que un líder autoritario desplazara la figura de Jesús en un culto a la personalidad», relató.

Sin embargo, su perspectiva cambió drásticamente durante un mitin en Ohio en 2016, cuando observó cómo la fe se transformaba en una herramienta de poder que prevalece sobre los valores tradicionales de la piedad, en lo que denomina el «erotismo de la violencia».

Esta estética que, según Sharlet, busca la redención a través de la violencia plantea que el individuo solo alcanza su verdadero ser mediante actos agresivos.

Además, Sharlet señaló que el término «polarización» es una «frase hecha» que oculta la ceguera colectiva ante este momento histórico.

‘La resaca’ evoca una corriente invisible que arrastra a la sociedad hacia el prejuicio y el fanatismo: según Sharlet, es mucho más sencillo dejarse llevar por las teorías conspirativas que intentar comprender activamente lo que es diferente.

El autor insistió en que no se debe ver el fascismo como un objeto «detenido en ámbar» o limitado a la Europa de mediados del siglo XX: «el fascismo de 2026 en Estados Unidos ha evolucionado, pero conserva elementos clave como el autoritarismo y el culto al líder elegido».

Un enemigo interno

Las crónicas que vertebran el libro dan cuerpo a los seguidores del movimiento MAGA y revelan uno de sus mecanismos más persistentes: la creación y mutación constante de un «enemigo interno para mantener la cohesión del grupo».

Este enemigo ha pasado de ser la comunidad musulmana a las personas trans y, de manera persistente, los profesionales de la prensa.

«La idea de que los periodistas caminan entre nosotros (…) es una técnica muy efectiva» de control y miedo social, afirmó Sharlet.

El autor denominó la época actual como el «trumpoceno» y observó la expansión de un «nacionalismo de género» que infiltra discursos de misoginia extrema en la sociedad.

Este nacionalismo incluye la celebración de formas grotescas de masculinidad y una profunda ansiedad por el desempeño de género del hombre, señaló Sharlet, quien además citó prácticas extremas como el «looksmaxxing», donde algunos hombres recurren a la violencia física contra sí mismos.

«Hay hombres que concluyen que golpeándose la cara con un martillo pueden fortalecer su mandíbula», relató sobre esta deriva.

Ante este panorama, el periodista defendió la necesidad de una «empatía radical» para comprender la lógica interna del extremismo político y aclaró que la «empatía no es simpatía», sino una herramienta para reconocer las amenazas percibidas por el otro.

Sharlet recuperó el ejemplo de su encuentro con Rob, un líder de milicia en Wisconsin que entrenaba a su hijo de tres años con un fusil, y sostuvo que es esencial entender cómo el mundo de estas personas cobra sentido bajo su propia lógica imaginaria y violenta.

A pesar del panorama expuesto en ‘La resaca’, Sharlet definió la esperanza no como un optimismo vacío, sino como una experiencia que surge directamente de la desesperación profunda.

«La primera mentira del fascismo es su inevitabilidad», sostuvo el autor, animando a la resistencia civil y democrática. EFE

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