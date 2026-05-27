‘La sombra del viento’ sigue siendo muy alargada cuando cumple su primer cuarto de siglo

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Irene Dalmases

Barcelona, 27 may (EFE).- Libro de libros, fenómeno literario sin precedentes en la España del siglo XXI, ‘La sombra del viento’, del fallecido Carlos Ruiz Zafón, cumple un cuarto de siglo y para conmemorarlo se han organizado homenajes y una edición especial anunciada este miércoles, ilustrada por Pedro Oyarbide, para el próximo 18 de noviembre.

El Ateneo de Barcelona acogió un encuentro, al que ha asistido la viuda del escritor, María del Carmen Bellver, en el que su editor, Emili Rosales, avanzó que este ya clásico de las letras españolas se convertirá en una pieza que contará con desplegables y elementos tridimensionales, dando una nueva vida a los personajes y al Cementerio de los Libros Olvidados.

Será una edición «espectacular, que nos va a volver locos», con un diseño que rendirá «tributo a la modernidad de un icono universal», según Rosales.

La edición, que liderará Planeta, será publicada simultáneamente en diez países, incluida en Latinoamérica.

Con una «gran potencia visual», la idea es llegar a una nueva generación de lectores y que queden «fascinados» por la novela como les ocurrió a sus progenitores hace 25 años.

Lo mejor de Ruiz Zafón está en los libros

Emili Rosales reconoció que están a punto de cumplirse seis años de aquel viernes en el que falleció el autor catalán y «no pasa día en el que no queramos llamarle a Los Ángeles», la ciudad en la que residía.

«Lo mejor de él está en los libros», proclamó el editor sobre el creador de un particular universo gótico y misterioso, que recibió elogios de Stephen King: «Zafón ha escrito la novela que todos los escritores soñamos con escribir».

Para Rosales, Ruiz Zafón «nos enseñó que un libro puede ser infinito, algo que está sucediendo con el suyo».

«El fenómeno literario de nuestras vidas»

El director general de la División Editorial del Grupo Planeta, Jesús Badenes, rememoró que Ruiz Zafón era una persona «inteligente, sensible y reflexiva».

A través de un video, la traductora de su obra al inglés, Lucia Graves, afirmó que de la novela le impactó su «hipnotizante relato, un relato sobre un relato, un libro sobre un libro», mientras que su editor alemán Hans Jürgen Balmes señaló que siempre estaba «muy contento» con Alemania, quizá porque fue el país que «mayor impulso le dio a sus libros para que comenzaran una carrera internacional».

Para su editora de Países Bajos, Nelleke Geel, trabajar en este libro fue «una fiesta» y no dudó en decir que siente una envidia «tremenda» por todos los que ahora lo podrán leer por primera vez.

En el mismo video, se ha recuperado una grabación de Carlos Ruiz Zafón, quien consideraba ‘La sombra del viento’ como un gran homenaje al mundo de los libros, la literatura y la palabra escrita, una historia, combinación de todos los géneros clásicos, un homenaje a todos los que hacen posible que existan los libros, su pasión, igual como lo fueron la música y los dragones. EFE

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