‘Rosa’, una canción inspirada en el Alentejo, representará a Portugal en Eurovisión

3 minutos

(Actualiza con reacción de los ganadores)

Lisboa, 8 mar (EFE).- La canción de amor ‘Rosa’, del grupo Bandidos do Cante y que está fuertemente inspirada por el Alentejo luso, es la ganadora de la 60ª edición del Festival da Canção (Festival de la Canción) de Portugal y la responsable de representar al país en la siguiente edición del Festival de Eurovisión, prevista para mayo en Viena.

Esta banda, que se presentó como una de las favoritas de la final, era una de las pocas candidatas de esta noche que había afirmado que estaba dispuesta a acudir a Austria en el caso en el que resultara vencedora en este concurso portugués, independientemente de que acuda o no Israel.

‘Rosa’, una canción de amor ambientada en el Alentejo y escrita en portugués, fue la elegida de entre las diez finalistas al recibir 22 puntos (entre los votos del jurado y del público) en una gala celebrada en la noche de este sábado en los estudios Valentim de Carvalho, en Paço D´Arcos (área metropolitana de Lisboa).

La actuación del grupo Bandidos do Cante, compuesto por cinco jóvenes de entre 24 y 31 años de Beja (Alentejo), contó con la interpretación de un violín en vivo, fondos difuminados con tonos cálidos y una rosa blanca.

Tras saberse vencedores, los integrantes de la banda agradecieron el apoyo recibido en una breve rueda de prensa, en la que aseguraron estar «muy orgullosos» del trabajo realizado hasta la fecha: «Estamos listos para ir a Viena para llevar nuestra cultura», afirmaron.

Cuestionados sobre su decisión de acudir a Eurovisión pese al boicot anunciado por otros candidatos portugueses, respondieron que quieren ir porque su música «habla de paz, habla de armonía, habla de unión».

«Creo que eso es lo que tenemos que transmitir a toda la gente y creo que nuestra música tiene mucha fuerza, es el canto que viene de la tierra, que viene de nosotros, que viene de nuestros abuelos y debemos pasárselo a todo el mundo con un espíritu de unión», dijo Luís Aleixo, uno de los integrantes.

‘Rosa’ obtuvo la victoria de un total de diez canciones finalistas, que fueron interpretadas hoy en vivo tras haber superado las semifinales organizadas el pasado 21 y 28 de febrero, en las que participaron 16 artistas.

Estos jóvenes acudirán a Viena con el objetivo de repetir el éxito que obtuvo en 2017 Salvador Sobral con ‘Amar pelos dois’.

La cadena estatal lusa RTP, responsable de este festival, ya había hecho pública su intención de estar presente en el concurso musical europeo durante una asamblea general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), en la que se ratificó la permanencia de Israel, y cuando estados como España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia habían informado que se retiraban. EFE

cch/jrh

(foto)