‘Sandiwara’, el corto ‘foodie’ de Michelle Yeoh y Sean Baker en Malasia

Andrea Gallego Rodríguez

Berlín, 13 feb (EFE).- La actriz Michelle Yeoh y el cineasta estadounidense Sean Baker presentaron este viernes durante la Berlinale ‘Sandiwara’, un cortometraje ‘foodie’ grabado en Penang (Malasia), en el que la intérprete malasia interpreta a cinco personajes diferentes y que fue grabado con varios teléfonos móviles.

La noche anterior, Yeoh recibió el Oso de Oro de honor de manos de Baker en la gala de apertura del festival, en la que se mostró emocionada y dijo: «Nunca imaginé que una chica de Malasia que soñaba sin límites podría estar aquí».

Tras la rueda de prensa este viernes, en la que Yeoh mostró el premio a los periodistas y respondió a sus preguntas, se marchó al teatro Zoo Palast donde Baker le esperaba para la proyección del cortometraje y su correspondiente coloquio.

La actriz se cambió de vestuario para el evento, pasando del jersey dorado de la rueda de prensa a una americana gris adornada con una flor blanca y un pequeño pin del oso emblemático de la Berlinale.

‘Sandiwara’, un homenaje a la cultura gastronómica

‘Sandiwara’, de diez minutos de duración, es un homenaje a la cultura gastronómica de Malasia, uno de los principales destinos en este ámbito, lleno de colores brillantes y movimientos rápidos y una Yeoh eléctrica y polifacética, que interpreta a cinco personajes: una cocinera, una camarera, una crítica culinaria, una cantante y una ‘influencer’.

La malasia admitió su sorpresa al saber que interpretaría a tal cantidad de personajes en tan solo tres días y medio y, aunque la crítica sería fácil de interpretar -ya que es «una gran amante de la comida»-, mostró sus dudas respecto a la ‘influencer’.

La grabación con teléfonos móviles le aportó tanto la rapidez que necesitaba el corto, gracias a los 1.800 planos que hicieron, como pasar desapercibidos en el área de comidas donde se encontraban.

El corto fue hecho para ‘self-portrait’, una marca de ropa de Londres con raíces en Malasia, que ya había fichado por Yeoh para el proyecto y al que Baker se sumó más tarde, explicó el cineasta en el evento.

«Lo que hace no es solo mostrar la línea de este año, sino que también celebra la cultura malasia y, específicamente, Penang (Malasia) y la cultura gastronómica allí», explicó Baker a EFE en la alfombra roja la jornada anterior.

«Todos lo dieron todo»

El director de cine, conocido por películas como la oscarizada ‘Anora’ (2024) y ‘The Florida Project’ (2017), aseguró que el proyecto se sintió como «una producción de cine independiente en la que todos lo dieron todo».

Baker añadió que nunca antes había estado en Penang y acabó enamorándose del lugar pero, antes de embarcarse en este viaje, el guion inicial, escrito desde Hollywood, distaba mucho de la realidad.

«Tuvimos unos alrededor de 10 días de preparación solo para conocer la hermosa ciudad de Penang y experimentarla (…), fue una experiencia muy reveladora y maravillosa para mí y para mi equipo», reflexionó.

Yeoh también recomendó a los asistentes que vayan a Malasia: «Vean y prueben la comida que acaban de ver en la pantalla».

Tras el coloquio, el Zoo Palast proyectaba ‘Everything Everywhere All at Once’ (‘Todo a la vez en todas partes’, 2022), película que le supuso a la actriz el Oscar y que recomendó encarecidamente ver en el cine.

La proyección, abierta al público, se encontraba totalmente llena y contaba con fans tanto de Yeoh, como de Baker, que portaban ‘posters’ y DVDs de algunas de sus películas para que estos los firmaran. EFE

