‘Superman’ sigue reinando en la taquilla y supera los 406 millones de dólares

1 minuto

Redacción Internacional, 21 jul (EFE).- El nuevo ‘Superman’, con David Corenswet como el superhéroe, sigue liderando la taquilla mundial y ha superado los 406 millones de dólares de recaudación, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

El Superman dirigido por James Gunn consiguió 217 millones en su primer fin de semana de estreno, cifra que ahora ha aumentado a 406,8 millones -de los que 235 son en la taquilla estadounidense y 171,8 en el resto del mundo-.

En segunda posición está ‘Jurassic World: Rebirth’ (Jurassic World: El renacer’), que llega a los 647 millones de dólares desde su estreno el 2 de julio, con mejor comportamiento internacionalmente (371,7 millones) que en Estados Unidos (276,1).

Otra saga recuperada, ‘Smurfs’ (‘Pitufos’), se quedó en unos decepcionantes 33,6 millones de dólares de recaudación, pese a contar con el aliciente de Rihanna, que pone la voz a Pitufina en la versión original del filme.

Tampoco hay buenas cifras para la secuela de ‘I Know What You Did Last Summer’ (‘Sé lo que hicisteis el último verano’), que abrió su carrera en la taquilla con tan solo 24,6 millones de dólares en todo el mundo, que le coloca en el cuarto puesto del listado.

Cierra el Top 5 ‘F1: The Movie’ (‘F1’), que añade 67,5 millones de dólares a su resultado en las salas, que ya se eleva a 460,8 millones en todo el mundo. EFE

