‘Un mundo raro: el legado de Beatriz González’ llega al Museo Nacional de Colombia

3 minutos

Bogotá, 28 mar (EFE).- El Museo Nacional de Colombia abre al público este sábado la exposición ‘Un mundo raro: el legado de Beatriz González’, un homenaje a la artista fallecida en enero pasado, cuya labor marcó el rumbo curatorial, investigativo y pedagógico de la institución.

La muestra, disponible desde hoy y hasta el próximo 12 de julio en el Gabinete de Conexiones, propone una mirada a una faceta menos conocida de González: su trabajo como curadora e investigadora de las colecciones del museo, donde se desempeñó como jefa de Arte e Historia entre 1989 y 2004.

«El mejor homenaje que le podemos hacer es contar una etapa de la vida de la maestra que no es tan reconocida, como es este periodo del Museo Nacional y que fue también tan definitivo», dijo a EFE la directora encargada del museo, Katia González.

González es recordada porque intervino en 2009 los 8.957 nichos de los cuatro columbarios del Cementerio Central de Bogotá y enmarcó en ellos ocho siluetas de soldados y campesinos cargueros de muertos en un esfuerzo por convertir ese espacio, que estaba a merced de la ruina y la indiferencia, en un sitio de duelo.

Inspirada en sobrecogedoras imágenes de la violencia, que fueron capturadas por fotógrafos en todo el país, González hizo de este un sitio para aliviar el dolor de las familias que nunca encontraron a sus seres queridos desaparecidos por el conflicto.

Faceta poco conocida

La exposición surgió después del fallecimiento de la artista, el pasado 9 de enero, y fue concebida junto a la curadora Carolina Vanegas, quien subrayó que la muestra busca destacar «su trabajo como curadora y como investigadora de las colecciones patrimoniales del Museo Nacional de Colombia».

Según Vanegas, el recorrido está organizado en tres ejes: el primero aborda las estrategias de divulgación del patrimonio, como los cuadernos iconográficos que «viajaron a las escuelas, a las bibliotecas públicas del país»; el segundo se centra en su trabajo curatorial durante la renovación de las salas permanentes, y el tercero recoge sus investigaciones sobre el siglo XIX.

«Abrió un camino de investigación a partir del patrimonio colombiano», explicó la curadora, quien destacó que esas publicaciones permiten hoy «aproximarse al legado de Beatriz González».

Durante su paso por esa institución, González también impulsó iniciativas como la cátedra de historia Ernesto Restrepo Tirado y participó en el proyecto de renovación del edificio, aportando a la consolidación de un modelo de museo enfocado en la investigación, la educación y el acceso al patrimonio.

En ese sentido, Katia González destacó que este enfoque permite redescubrir otras dimensiones de la artista: «Estamos descubriendo una artista que, en su quehacer, lee las imágenes del siglo XIX, redescubre a pintores y reconoce una iconografía que nos habla de quiénes somos».

La exposición también pone en diálogo su obra con la cultura popular, una de sus principales fuentes de inspiración. El título ‘Un mundo raro’, tomado de una canción del mexicano José Alfredo Jiménez, refleja esa relación.

«Da cuenta de sus vínculos con la cultura popular y de cómo allí abreva para su obra», explicó la directora encargada, quien añadió que el nombre también alude a la relación «de amor, pero también a veces de desamor» que la artista tuvo con el museo, institución frente a la cual mantuvo una postura crítica. EFE

enb/jga/nvm

(foto)(video)