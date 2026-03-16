‘Valor sentimental’ vence a ‘Sirat’ y a ‘El agente secreto’ en el Óscar internacional

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Los Ángeles (EE.UU.), 15 mar (EFE).- La noruega ‘Valor sentimental’ venció este domingo a la española ‘Sirat’, de Oliver Laxe, y a la brasileña ‘El agente secreto’, de Kleber Mendonça Filho, con el Óscar a mejor película internacional, un apartado en el que también aspiraba ‘Un simple accidente’ y ‘La voz de Hind’.

El director de la película, Joaquim Trier, realizó un poderoso discurso tras recoger el galardón en el que parafraseó al filósofo estadounidense James Baldwin: «Todos los adultos son responsables de los niños y no deberíamos hacer caso a los presidentes que no tienen esto en cuenta».

Trier también quiso agradecer a todos los directores internacionales contra los que competía y que han retratado temas como las guerras o conflictos bélicos.

‘Valor sentimental’ aborda un drama familiar que se centra en los esfuerzos de un director por revivir su carrera artística y, al mismo tiempo, sanar las fracturas emocionales dentro de su propia familia.

La película reúne al director con Renate Reinsve, y cuenta también con la participación de Stellan Skarsgard y Elle Fanning.

Trier estuvo nominada al Globo de Oro a mejor película de lengua no inglesa en 2022 por ‘La peor persona del mundo’, también protagonizada por Reinsve.

Recibió el Gran Premio en el Festival de Cannes 2025, situándose nuevamente en la carrera por los grandes premios de la temporada. EFE

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