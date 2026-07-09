África suma otros 900 millones de dólares para extender el acceso a cocinas limpias

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París, 9 jul (EFE).- Los impulsores de la iniciativa internacional para erradicar las cocinas contaminantes en África anunciaron este miércoles 900 millones de dólares en nuevos compromisos financieros para combatir un problema que provoca unas 850.000 muertes prematuras al año en el continente.

El anuncio se produjo durante una reunión virtual de alto nivel preparatoria de la segunda Cumbre sobre Cocina Limpia en África, a la que asistieron, entre otros, el presidente de Kenia, William Ruto; el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre; el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright; así como el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

Esta reunión es la continuación de la cita celebrada en París en 2024, que movilizó por primera vez una gran alianza internacional para afrontar este problema.

Para el presidente de Kenia, William Ruto, aumentar la financiación «no es un acto de caridad, sino una inversión en la prosperidad futura de África» y defendió convertir «la ambición en inversión, la inversión en acción y la acción en un impacto duradero».

Por su parte, Jonas Gahr Støre recordó que la cocina limpia sigue siendo «una de las oportunidades más desatendidas» de las políticas de desarrollo y climáticas.

«Tenemos la tecnología y sabemos que, trabajando juntos gobiernos, socios internacionales y sector privado, es posible avanzar rápidamente», afirmó el primer ministro noruego.

La falta de acceso a combustibles y tecnologías de cocina limpios es uno de los mayores problemas energéticos y sanitarios del continente.

Actualmente, cerca de 1.000 millones de personas en África dependen de la quema de leña, carbón vegetal o estiércol para preparar sus alimentos diarios debido a la falta de alternativas energéticas modernas.

Esta situación genera altos niveles de contaminación del aire doméstico que provocan unas 850.000 muertes prematuras al año en la región, según la AIE, afectando de manera desproporcionada a mujeres y niños.

Además de los riesgos respiratorios y cardiovasculares, la búsqueda diaria de combustible consume horas semanales que limitan el acceso de la población femenina a la educación y al empleo formal, mientras que la demanda de madera acelera la deforestación local y las emisiones de carbono negro.

Según un informe publicado este miércoles por la AIE, 740 millones de dólares ya han sido desembolsados para proyectos en 22 países africanos.

También se han registrado avances político. Desde 2024 se han aprobado 121 nuevas medidas relacionadas con la cocina limpia en más de 30 países que concentran el 80 % de la población africana que todavía carece de acceso a estos sistemas.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, señaló que el objetivo ahora es «mantener este impulso» y convertir esas promesas en mejoras reales para «los millones de personas que aún carecen de acceso a una cocina limpia».

Durante la reunión también se anunció la creación de un Programa de Seguridad para la Cocina Limpia, impulsado por la AIE, para reforzar las cadenas de suministro de combustibles como el gas licuado de petróleo (GLP), del que dependen más de 3.400 millones de personas en todo el mundo.

La iniciativa responde, entre otros factores, a las interrupciones registradas este año en el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, que afectaron al 30 % del comercio mundial de este combustible.

La reunión sirvió además para constituir oficialmente la nueva Alianza para la Cocina Limpia, una iniciativa multilateral acogida por la AIE que buscará ayudar a que los compromisos políticos y financieros se traduzcan en proyectos concretos sobre el terreno. EFE

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