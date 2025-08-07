Ñublense acusa al Gobierno chileno de perturbar la liga para favorecer a la U. Católica

Santiago de Chile, 7 ago (EFE).- El técnico del Ñublense, Ronald Fuentes, mostró este jueves su enfado con el Gobierno de Chile y lo acusó de favorecer a la Universidad Católica, después de que la delegación presidencial no autorizara la celebración del partido de liga entre ambos conjuntos previsto para este fin de semana.

El encuentro debía servir para inaugurar el nuevo estadio de «los cruzados», pero la falta de permisos municipales volvió a retrasar este deseo y por ello la Universidad Católica pidió autorización para jugar, como en jornadas anteriores, en el estadio de Santa Laura, propiedad de Unión Española.

“Siempre ha habido cosas especiales de parte del Gobierno y creo que eso le hace mucho daño al fútbol chileno”, aseguró Fuentes a la prensa chilena, y remarcó que no existen impedimentos que obligaran a la reprogramación del encuentro en una fecha en la que Católica tendría ventaja para elegir.

“Ellos quieren poner la fecha en septiembre. O sea, ellos disponen de cuando estimen conveniente y eso creo que no corresponde”, dijo en referencia al club universitario.

El cuadro chillanejo viene de dos triunfos consecutivos y está de noveno en la tabla, con opciones de ingresar a puestos de clasificación a copas internacionales, mientras que el equipo de la Franja no ha podido ganar en las últimas tres jornadas y está en el séptimo puesto, que es la última plaza que otorga esos cupos.

El entrenador del Ñublense cuestionó que Unión Española jugó el pasado sábado en el Estadio Santa Laura, escenario donde los hispanos son locales y que arriendan a otros equipos chilenos, por lo que no habría razón para negar la realización del partido.

“La información de por qué se suspende es muy vaga, que digan la verdad de por qué se suspende, porque si se jugó el sábado y no se puede jugar a la semana siguiente, es muy raro”, señaló.

Fuentes criticó la planificación del fútbol chileno porque “los campeonatos nunca se juegan en las fechas que corresponde, nunca terminan en las fechas que corresponden”, acotó.

“Hay un desorden en la programación del torneo y eso me parece que es una falta de respeto muy grande, no solamente a los jugadores y los clubes, sino también al hincha. La verdad es que ya no me da rabia, me da pena de cómo estamos funcionando”, concluyó. EFE

