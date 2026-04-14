Ópera de Londres agradece a Timothée Chalamet haber impulsado las ventas con sus críticas

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Londres, 14 abr (EFE).- El director de la Compañía Real de Ópera y Ballet de Inglaterra (Royal Ballet and Opera), Álex Beard, agradeció este martes al actor estadounidense-francés Timothée Chalamet su crítica pública contra la ópera y el ballet, pues asegura que ayudó a «disparar» la venta de entradas a sus espectáculos.

Después de que salieran a la luz unas polémicas declaraciones del actor recientemente nominado al Óscar por ‘Marty Supreme’ en la que aseguraba que la ópera y el ballet no le importaban «a nadie», el Royal Ballet and Opera (RBO), con sede en Londres, le respondió con un sutil vídeo en redes sociales que se hizo viral.

«Me pareció importante no darle una respuesta pretenciosa a Chalamet. Simplemente le dijimos: Mira lo que estamos haciendo, amigo. (…) ¿Y sabes qué? Nuestra publicación tuvo dos millones y medio de interacciones y fue compartida medio millón de veces, solo en Instagram. Y la venta de entradas se disparó de inmediato. Así que, ¡gracias, Timmy!», dijo Beard hoy en una entrevista con el diario británico ‘The Times’.

En el citado vídeo, que data del 6 de marzo, el Royal Ballet and Opera, utilizó el controvertido audio de Chalamet para ilustrar diferentes imágenes de sus producciones, acompañado de la frase: «Nos importa» y un comentario que invitaba al actor a reconsiderar su posición y le decía que tenía abiertas las puertas de la ópera londinense.

Además, Beard indicó que la mayor parte del público que acude a los espectáculos de la RBO tiene entre 20 y 30 años. Como parte de su programa gratuito para jóvenes Young RBO, la compañía ofrece entradas rebajadas de 30 libras (unos 34,50 euros) para las actuaciones a personas de entre 16 y 25 años.

Sin embargo, el Royal Ballet and Opera ha estado recientemente en el punto de mira por hacer uso de los denominados precios dinámicos, que permite subir o bajar el precio de las entradas en función de la demanda. Con este esquema, los precios han llegado a alcanzar en algunas ocasiones las 425 libras (unos 490 euros).

AL respecto, Beard defendió en la entrevista que la compañía no cambia los precios durante el periodo de reserva prioritaria, en las primeras semanas de venta al público, ni tampoco en las categorías de precios más bajas, mientras que tienen un límite en el precio máximo que pueden alcanzar las entradas de mayor categoría. EFE

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