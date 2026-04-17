Órgano electoral de Perú precisa que votos extraviados ya habían sido contabilizados

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Lima, 17 abr (EFE).- La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú aclaró este viernes que los votos en cuatro cajas que aparecieron supuestamente abandonadas en una calle de Lima ya habían sido contabilizados en actas oficiales y que se habían perdido durante el traslado a una oficina de la entidad, que está a cargo de los comicios generales de Perú celebrados el domingo y el lunes.

En un comunicado, la ONPE confirmó que las cuatro cajas contenían la votación de cuatro mesas electorales del distrito de Surco que eran trasladados en un vehículo, junto a otras 20 cajas, a la sede de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Lima Oeste 3.

Sin embargo, después de descargar el material, el personal de la institución notó que, de las 24 cajas trasladadas, faltaban cuatro que, por temas de espacio, se colocaron en el maletero del vehículo.

Aclaró que los votos de esas cuatro mesas «ya habían sido consignados en actas de escrutinio que están siendo procesadas, contabilizadas y publicadas en nuestra página web de resultados».

La ONPE añadió que el material encontrado será sometido a investigación y su pérdida está siendo registrada en una denuncia policial.

El programa Beto A Saber, del canal Willax, presentó el jueves tres cajas con votos que había sido recogidas supuestamente en una bolsa abandonada en una calle de Lima y las entregó a la Policía Nacional para que las tenga bajo su custodia.

Una de las novedades de estas elecciones es que los votos deben conservarse hasta la proclamación de los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a diferencia de los procesos electorales anteriores, donde los votos se destruían y únicamente se conservaba el acta.

Este episodio ocurre en un momento donde el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular) está denunciando un supuesto fraude electoral sin aportar pruebas, a la vez que ha llamado a sus seguidores a la insurgencia y ha solicitado capturar de manera inmediata al jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Con el 93,32 % de los votos escrutados, Keiko Fujimori tiene asegurado su pase a la segunda vuelta, mientras su rival se define entre el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), próximo al encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), y López Aliaga, cuya brecha entre ambos es de unos 13.000 votos. EFE

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