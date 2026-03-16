Óscar para la noruega «Valor Sentimental»: un padre ausente que busca redención

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El drama familiar noruego «Valor Sentimental», una historia agridulce sobre un padre ausente y envejecido que busca el perdón de sus hijas, ganó este domingo el Óscar a la mejor película internacional.

La cinta llegó a la 98ª edición de los Premios de la Academia con nueve nominaciones, un logro inusual para una producción extranjera, compitiendo incluso a mejor película y mejor dirección.

«Nunca estuve más orgulloso por un elenco como el que tuve», dijo al recibir la estatuilla su director, Joachim Trier, quien también agradeció a su familia.

«Siento que represento al cine global», agregó el cineasta, que aplaudió a sus contendores en la categoría.

«Valor sentimental» presenta a Gustav Borg, un famoso director de cine interpretado por el sueco Stellan Skarsgard, quien reaparece en el funeral de su exesposa y en la vida de sus hijas tras años de distancia.

De improviso, le ofrece un protagónico en su nueva película a la mayor, la emergente actriz de teatro Nora (Renate Reinsve).

Lo que sigue en esta producción es una dolorosa autopsia de los traumas y secretos familiares entre un padre ausente, que intenta redimirse, y dos hermanas unidas pero con diferentes perspectivas.

Como muestra de la brecha que los separa, Borg escribe una escena de suicidio para Nora, sin saber que su hija, cuyo éxito como actriz de teatro apenas oculta sus demonios internos, intentó una vez quitarse la vida.

En un cambio de roles, la hermana menor, Agnes, interpretada por Inga Ibsdotter Lilleaas, se convierte en el pilar de la familia.

– «Ellos mismos» –

«Suena cursi, pero lloré mucho durante el rodaje de esta película porque me emocionaron mucho los actores», contó Trier a la AFP el año pasado.

«Conozco a los actores, son mis amigos. Sé que eran mitad personajes y mitad ellos mismos», afirmó el realizador, que coescribió el filme con su acostumbrado colaborador, Eskil Vogt.

Casi unánime, la crítica elogió una actuación formidable.

Tanto Skarsgard como Lilleaas fueron nominados al Óscar a mejor actor y mejor actriz de reparto, mientras que Reinsve, que ganó el premio de Cannes en 2021 por la anterior película de Trier, «La peor persona del mundo», fue nominada a mejor actriz.

La estadounidense Elle Fanning también fue nominada en la misma categoría que Lilleaas, al interpretar a una estrella de Hollywood que llega a trabajar en la película de Borg después de que Nora rechaza el papel escrito para ella.

– Batalla emocional –

La hermosa y antigua casa de madera de estilo escandinavo en Oslo donde se rodó esta cinta es en sí misma un personaje de la historia, que lleva en sus paredes el peso emocional de varias generaciones.

Es el lugar donde la madre de Borg se ahorcó cuando él era niño, la casa de la que huyó tras su divorcio y, finalmente, el sitio donde planea rodar su nueva película tras la muerte de su exmujer.

También es el escenario de las intensas batallas emocionales entre él y sus hijas.

«La casa es testigo de lo que no se dijo», explicó Trier a la revista Script Magazine.

El filme recibió en su estreno en el Festival de Cannes en mayo una extraordinaria ovación de 19 minutos y ganó el segundo galardón más importante.

Además de sus nueve nominaciones a los Óscar, la cinta también fue candidata a ocho Globos de Oro, aunque solo Skarsgard se llevó un premio, y a ocho BAFTA, en los que ganó el de mejor película en lengua no inglesa.

Este domingo, «Valor Sentimental» finalmente superó en los máximos galardones del séptimo arte a la brasileña «El agente secreto», la francesa «Un simple accidente», la española «Sirat. Trance en el desierto» y la tunecina «La voz de Hind Rajab».

«Había visto las películas de Joachim y me preguntaba: ¿cuándo me va a llamar?», confesó Skarsgard el año pasado en Cannes. «Pensaba que él podía sacar de mí algo que otros no podían», agregó.

A pesar de su éxito internacional, la sexta cinta de Trier no fue un éxito entre todos los críticos noruegos.

Algunos la consideraron demasiado pulida, demasiado egocéntrica debido a su trama ambientada en el mundo del cine y demasiado estética para que el espectador medio pudiera identificarse con ella.

No obstante, incluso antes de que Hollywood diera su opinión, «Valor Sentimental» batió todos los récords de taquilla para una película noruega.

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