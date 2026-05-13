Últimos datos de salud global muestran que mujeres siguen sufriendo violencia generalizada

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Ginebra, 13 may (EFE).- La violencia contra las mujeres sigue siendo generalizada, según estadísticas de salud global presentadas este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señalan que una de cada cuatro mujeres mayores de 15 años ha sufrido alguna vez violencia física o sexual por parte de su pareja.

Esta prevalencia apenas ha variado desde el año 2000 y estos datos no incluyen la violencia psicológica.

Asimismo, un 8 % de las mujeres en la misma categoría de edad han sufrido violencia sexual por parte de personas ajenas a su pareja, lo que representa 263 millones de víctimas a nivel mundial.

Los expertos de la OMS consideran que es muy probable que la prevalencia real de este fenómeno de violencia machista sea mayor debido a la falta de denuncias.

«Existe un estigma, una barrera a la hora de denunciar la violencia contra las mujeres y las chicas. Hay lagunas en los datos y en la medición, lo que significa que es probable que la prevalencia real sea mayor, especialmente en lo que respecta a la violencia sexual no ejercida por la pareja», señaló una experta de la organización.

En cifras, se estima que 682 millones de mujeres (24,7 %) de 15 años o más han sufrido violencia de pareja. De ese total, 316 millones de mujeres experimentaron violencia en los 12 meses previos a la encuesta realizada para esas estadísticas.

Entre las regiones de la OMS, la prevalencia de la violencia de pareja tanto a lo largo de la vida como en el último año fue más elevada en África, en el sureste de Asia (incluyendo a la India) y en la región del Mediterráneo oriental (desde Oriente Medio hasta Afganistán, Irán, Pakistán y Somalia).

En cambio, las regiones de las Américas y del Pacífico Occidental (incluida China) presentaron una mayor prevalencia de violencia sexual ejercida por personas que no son la pareja, tanto a lo largo de la vida como en los 12 meses previos al sondeo. EFE

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