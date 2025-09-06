0-0. Haití y Honduras se reparten puntos en primer juego del grupo C

3 minutos

Redacción Deportes, 5 sep (EFE).- Las selecciones de Haití y Honduras empataron este viernes sin goles en el primer juego del grupo C de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026.

El partido se disputó en Curazao por la situación de violencia que vive Haití.

El primer tiempo fue de dominio alterno, con un juego muy rápido de ambos equipos, aunque en los primeros minutos la iniciativa la llevó Haití.

Ambos rivales buscaban sorprender con pases largos, en su mayoría por alto, multiplicando el trabajo en sus defensas.

El primer remate de Honduras llegó al minuto 16 en piernas de Romell Quioto tras un saque de esquina.

El equipo haitiano tuvo una clara llegada al 17, pero Jean Bellegarde remató desviado de la portería hondureña defendida por Edrick Menjívar.

Honduras se fue asentando mejor y al 18 el portero de Haití, Johnny Placide, envió al saque de esquina un potente disparo de Jorge Benguché, uno de sus tres hombres en punta, junto con Quioto y Luis Palma.

El equipo centroamericano siguió insistiendo por los extremos, pero sus atacantes no fueron certeros, ni los caribeños en las pocas ocasiones que tuvieron en el área rival.

El segundo episodio también fue parejo, con Honduras haciendo un mejor juego en los primeros minutos, aunque Haití tuvo más llegadas y remates a portería.

Al minuto 55 Romell Quioto sacudió el horizontal de la portería haitiana tras un centro desde la izquierda de Luis Palma.

Haití intentó sacar provecho de la velocidad de sus espigados atacantes, poniendo en apuros a la defensa y el portero de Honduras, que tapó varios disparos de peligro.

Honduras se volcó en los últimos minutos al ataque, pero el esfuerzo fue en vano y regresa de Curazao al menos con un punto.

El próximo rival de Honduras será Nicaragua, mientras que Haití se enfrentará a Costa Rica.

Ficha técnica:

0. Haití: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Fabrice Picault (Y Fortuné m.81), Jean Bellegarde (Carl Sainte m.81); Deedson Louicius (Ruben Providence m.65), Duke Lacroix, Leverton Pierre, Danley Jacques; Frantzdy Pierrot (Duckens Nazon m.74) y Jean Kévin Duverne.

Entrenador: Sébastien Migné.

0. Honduras: Edrick Menjívar; Andy Najar, Getsel Montes, Julián Martínez, Joseph Rosales; Deiby Flores, Jorge Álvarez (Jorge Álvarez m.80), Luis Palma (Alexis Vega 90+3); Edwin Rodríguez (Carlos Pineda m.80), Romell Quioto (Alexis Vargas m,74) y Jorge Benguché (Anthony Lozano m.74).

Entrenador: Reinaldo Rueda.

Árbitro: Árbitro: Pierre-Luc Lauziere, de Canadá. No mostró cartulinas.

Incidencias: Partido del grupo C de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de 2026 disputado en el Estadio Ergilio Hato en Willemstad, de Curazao. EFE

gr/laa