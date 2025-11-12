1-1. Perú supera el cansancio y logra un milagroso empate ante Rusia

Moscú, 12 nov (EFE).- La selección peruana logró este miércoles un milagroso empate ante Rusia (1-1) en un partido amistoso disputado en San Petersburgo, en el que la Bicolor se alió con la suerte, ya que apenas disparó a portería en los 90 minutos.

Valera, delantero del Universitario, sólo necesitó media hora para dejar su huella en la historia de la selección peruana y marcar el gol del empate en los últimos minutos del encuentro.

Sin grandes florituras, los rusos fueron mejores casi desde el pitido inicial y, aunque Gallese falló garrafalmente en el primer tanto, el guardameta salvó a su equipo de una goleada con varias paradas de gran mérito.

De esta forma, los eslavos no pudieron lograr la segunda victoria en su historia contra un equipo latinoamericano tras derrotar en octubre a Bolivia en Moscú (3-0).

Los peruanos, que nunca habían jugado contra Rusia desde la caída de la Unión Soviética en 1991, acusaron el cansancio acumulado en el viaje maratoniano que les llevó de Lima a San Petersburgo tras recorrer durante dos días más de 17.000 kilómetros.

El seleccionador interino de Perú, Manuel Barreto, cumplió lo prometido y salió de inicio con Adrián Ugarriza, delantero del Hapoel Kiryat Shmona de Israel, que debutó con la camiseta nacional a sus 28 años.

En total, introdujo cuatro cambios en relación con el partido ante los chilenos: Gallese, López, Távara y Ugarriza.

Mientras, el ruso Valeri Karpin apostó como titulares por el portero suplente del PSG, Andréi Safónov, y el centrocampista del Mónaco, Alexandr Golovín, que se había perdido los últimos partidos internacionales por lesión.

La Bicolor saltó bien al Gazprom Arena y no pareció notar al principio el desgaste. De hecho, al cuarto de hora llegó el primer disparo entre los tres palos y le correspondió al peruano Castro con la zurda.

En cambio, todo fue un espejismo, ya que pocos minutos después Gallese hizo un regalo a los eslavos al ser incapaz de controlar el pase que le dio en el saque de portería su compañero Araujo.

Los rusos presionaron alto al guardameta y Golovín aprovechó el error garrafal para inaugurar el marcador (min.18).

A partir de ahí, los futbolistas blanquirrojos cruzaron el centro del campo en contadas ocasiones ante la desesperación de Barreto.

El mejor jugador de la primera parte de largo fue el ruso Miranchuk, que milita en la liga estadounidense. En varias ocasiones dejó a sus compañeros en buena posición para intentar anotar el segundo gol.

Con todo, los jugadores rusos no inquietaron en demasía a Gallese, que tuvo la segunda parte para resarcirse de su grave desliz.

El técnico peruano introdujo un cambio en el descanso. El delantero del Vancouver Whitecaps Kenji Cabrera sustituyó a Távara.

Los visitantes se mostraron más activos a la hora de disputar el balón, lo que complicó la vida a los locales, aunque no se tradujo en una mejoría del fútbol ofensivo para los pupilos de Barreto.

El goleador ruso Serguéyev tuvo en sus botas una inmejorable ocasión a pase de Golovín, pero su disparo duro fue despegado magistralmente por Gallese, que se rehabilitó en esa jugada.

Barreto no esperó más y decidió apostar el todo por el todo al meter de golpe en el terreno de juego a tres delanteros: Reyna, Quevedo y Valera.

La apuesta fue en principio fallida, ya que los rusos comenzaron a encontrar muchos huecos en el centro del campo latinoamericano. Golovín pudo marcar primero y después Miranchuk obligó a Gallese a una buena atajada.

Karpin aprovechó los últimos minutos para introducir sangre nueva, pero los recién salidos ya no pudieron superar más la resistencia peruana y perdonaron la vida a sus rivales.

La pausa fue aprovechada por Alex Valera para recibir el balón en tres cuartos y sacarse de la chistera un duro disparo con la zurda que sorprendió a Safónov (min.82).

El guardameta del PSG pareció resbalar, pero eso poco importó a las decenas de aficionados peruanos, que no cabían en sí de júbilo.

Mientras los rusos mantienen su racha de partidos invictos, aunque sean amistosos, los peruanos se enfrentarán el 18 de noviembre a Chile en el estadio Fisht de Sochi, balneario ruso en el mar Negro.

– Ficha técnica:

1 – Rusia: Safónov; Vajania (Bevéyev, min.46), Melejin, Osipenko, Gorshkov (Grugovói, min.65); Prutsev, Umiárov (Chernikov, min.65), Batrakov; Golovín (Saduláyev, min.77), Miranchuk y Serguéyev (Tiukavin, min.65).

1 – Perú: Pedro Gallese; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López (Carbajal, min.75); Erick Noriega (Pretell, min.74), Jairo Concha, Martín Távara (Cabrera, min.46); Maxlorén Castro (Reyna, min.60), César Inga (Quevedo, min.60) y Adrián Ugarriza (Valera, min.60).

Goles: 1-0, min.18: Golovín. 1-1, min.82: Valera.

Árbitro: Kamal Umudlu (AZE). Mostró amarillas a Umiárov, Batrakov, Bevéyev, Krugovói, Lazo, Araujo y Noriega.

Indicencias: partido amistoso disputado en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo ante más de 40.000 espectadores, que disfrutaron de una temperatura aproximada de unos 20 grados debido al techo retráctil del coliseo donde juega habitualmente el Zenit. EFE

