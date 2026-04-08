1-2. Con goles de Paredes y Bareiro, Boca vence en Chile a Universidad Católica

3 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 7 abr (EFE).- Boca Juniors derrotó este martes por 1-2 al chileno Universidad Católica en su estreno en la Copa Libertadores en el estadio Claro Arena de Santiago, que los dejó como líder del Grupo D, tras la primera jornada.

Con goles de Leandro Paredes, al minuto 16, y del delantero paraguayo Adam Bareiro, al 65, el equipo argentino tomó ventaja en la zona con sus primeros tres puntos, al igual que el brasileño Cruzeiro que venció por 0-1 al ecuatoriano Barcelona.

El descuento fue del zaguero argentino Juan Ignacio Díaz al minuto 83.

Antes de los 10 minutos, el partido se interrumpió con una pelea por una falta cometida sobre el atacante argentino de los cruzados Justo Giani, que no fue sancionada, pero de la gresca quedaron con amarilla los capitanes Fernando Zampedri del club chileno y Leandro Paredes por Boca.

El gol de los xeneizes para abrir el marcador llegó en un error del fondo de los cruzados, que despejando el área entregaron la pelota a Paredes, quien remató esquinado al palo derecho del meta Vicente Bernedo.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda entró en el segundo tiempo con facilidad para aumentar su ventaja, pero una salvada de Branco Ampuero en la boca del arco lo impidió.

La U no desistía y sobre el minuto 55 tuvo su mejor ocasión con un cabezazo de Zampedri picado, que el meta Leandro Brey despejó con una mano.

Boca fue superior en el juego y en el toque de pelota, y consiguió su segundo tanto con un centro de Lautaro Blanco que cruzó toda el área de la Católica y encontró solo en el segundo palo al paraguayo Bareiro, quien solo tuvo que empujarla.

El descuento llegó con un tiro de esquina, en una pelota que quedó suelta en el área y que el defensor Díaz, remató para batir a Brey.

En la segunda jornada del Grupo D, la Católica visitará a Cruzeiro el 15 de abril, y Boca será local ante el Barcelona, un día antes.

– Ficha técnica:

1. Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González (m.93, Diego Corral), Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Gary Medel (m.45, Fernando Zuqui), Jhojan Valencia (m.88, Diego Valencia), Cristian Cuevas (m.88, Jimmy Martínez); Clemente Montes (m.56, Matías Palavecino), Justo Giani; Fernando Zampedri.

Entrenador: Daniel Garnero.

2. Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt (m.76, Juan Barinaga), Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda (m.94, Marco Pellegrino), Santiago Ascacíbar; Miguel Merentiel (m.70, Ander Herrera), Adam Bareiro (m.76, Milton Giménez).

Entrenador: Claudio Úbeda.

Goles: 0-1, m.16: Leandro Paredes. 0-2, m.65: Adam Bareiro. 1-2, m.83: Juan Ignacio Díaz.

Árbitro: El uruguayo Gustavo Tejera amonestó a Leandro Paredes, Lautaro Blanco, Fernando Zampedri, Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Cristian Cuevas.

Incidencias: Partido de la primera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Claro Arena de Santiago. EFE

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