1-3. Argentina sufre el triunfo en su estreno ante una Cuba que plantó cara

María José Rey

Valparaíso (Chile), 28 sep (EFE).- Con un doblete del delantero Alejo Sarco, Argentina venció por 1-3 a Cuba este domingo en su estreno del Mundial Sub-20 en el Grupo D, un partido cuyo trámite fue complicado ante los isleños que recibieron el apoyo de las tribunas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

La figura del alemán Bayer Leverkusen marcó en el minuto 4 para abrir el marcador, con el gol más rápido del torneo hasta la fecha, y repitió en el 41. El capitán cubano Karel Pérez descontó al final del primer tiempo, mientras que Ian Subiabre cerró la cuenta en el 90.

Sarco, surgido de las inferiores del argentino Vélez Sarsfield, se combinó con otro canterano de ‘La Fábrica’, Maher Carrizo, para complicar a la defensa cubana y establecer el 1-0 con un tanto que superó al convertido por el panameño Martín Krug ante Paraguay en la fracción 5.

El atacante del Leverkusen confirmó su categoría, que ya había demostrado marcando goles importantes en su debut profesional en Argentina cuando convirtió para Vélez en una final ante Estudiantes por la Copa de la Liga en 2024, con el cual llevó la definición a los penales donde también convirtió, aunque ‘El Fortín’ perdió.

Con el tanto tempranero parecía que la favorita Albiceleste, máxima ganadora de este torneo con seis títulos, tendría un trámite fácil ante una Cuba que está en su segunda participación en un Mundial Sub-20, pero la expulsión del defensa de Talleres Santiago Fernández, al minuto 10, los complicó.

El seleccionador argentino Diego Placente pidió la revisión bajo el nuevo sistema (FSV), que sustituye al VAR, de la falta que cobraron sobre el cubano Alessio Raballo, del Torino italiano, pero el árbitro malasio Nazmi Nasaruddin confirmó su decisión.

Placente volvió a retar el criterio el juez asiático diez minutos después, pidiendo un penalti en una jugada en la que el portero isleño Yurdy Hodelin arrolló a Sarco al intentar despejar con los puños una pelota en su área, pero Nasaruddin no lo concedió.

Cuba con orden, y aprovechando su superioridad numérica, consiguió por pasajes controlar la pelota y llevó peligro al área de los argentinos con Raballo, Pérez del Olhanense portugués en la cuarta categoría, y Romario Torres, fichado por el Nacional uruguayo a préstamo en el Jicaral costarricense.

La insistencia de los caribeños tuvo recompensa con el gol de descuento de Pérez en los minutos añadidos al final de la primera mitad, en una jugada enredada dentro del área argentina.

El capitán cubano consiguió el segundo tanto para su país en un Mundial Sub-20, luego del marcado en la primera participación de la edición 2013 en Turquía.

En el segundo tiempo, Argentina aguantó con un jugador menos y Cuba, fuerte físicamente, hizo correr al rival con sus acercamientos al área.

Placente hizo entrar a la figura Ian Subiabre, de River Plate, quien en la previa del partido estuvo en medio de una disputa con su club por la extensión de su contrato, y el delantero luego de intentar varios remates convirtió de zurda antes del final.

Cuba pudo igualar con Raballo que no llegó a tiempo para rematar un pase servido al centro del área.

Argentina es líder del Grupo D, seguido de Italia que también ganó, y jugará el próximo 1 de octubre ante Australia, mientras que Cuba lo hará con los italianos en Valparaíso. EFE

