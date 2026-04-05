105-88. El dominicano Montero impulsa a un Valencia coral para superar al Breogán

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Valencia, 5 abr (EFE).- El Valencia Basket se impuso este domingo en el Roig Arena al Río Breogán por 105-88 en un partido en el que cuatro jugadores del conjunto local superaron la decena de puntos y en el que el máximo anotador fue el escolta dominicano Jean Montero, que terminó con 19 puntos.

Desde el inicio, el Valencia Basket parecía tener como objetivo romper el partido cuanto antes. Con el acierto de Kameron Taylor, que regresaba a las convocatorias tras superar una lesión, logró un parcial de 13-4 en el que combinó velocidad, triples y canastas fáciles.

Pero el Río Breogán se enganchó al marcador con la segunda unidad. Los triples de Francis Alonso y Dibba dieron vida a un conjunto gallego que fue capaz de convertir el duelo en un intercambio de golpes que le permitía reducir la distancia a solo 6 puntos (31-25, min.10).

Con esa inyección de confianza, el Breogán siguió acercándose en el marcador hasta un solo punto con un pequeño parcial de 0-5 que cerró Mavra con un triple. Pero esa canasta activó al Valencia Basket, que devolvió el parcial con un 8-2 aderezado con una jugada de cuatro puntos de Josep Puerto tras anotar un triple y el tiro libre adicional. Eran los mejores momentos de un conjunto valenciano que llegó a ganar de 14 puntos (51-37, min.18).

El técnico del Breogán, Luis Casimiro, se vio obligado a pedir tiempo muerto para tratar de reconducir la situación y con los mates de Dibba y de Brankovic paró la sangría naranja justo antes del descanso. Con solo 10 puntos de diferencia, el Breogán seguía cerca de un Valencia Basket que volvería a mostrar su poderío anotador tras el paso por vestuarios.

Una jugada de tres puntos de Nate Reuvers, un triple de Badio y una bandeja de Pradilla se tradujeron en una ventaja de 16 puntos en el primer minuto del tercer cuarto. Con el Valencia Basket lanzado, el Breogán tenía que encontrar una fuente de anotación que le permitiera seguir con vida y lo hizo en la figura de Aranitovic, que sumó 8 puntos seguidos.

Su acierto contagió a sus compañeros y un canasta al contraataque de Andric bajó la barrera psicológica de los 10 puntos de diferencia y provocó el primer tiempo muerto del entrenador local, Pedro Martínez (67-58, min.25).

El parón no cambió la dinámica. De hecho, el Breogán siguió incomodando a los ‘taronja’ con su defensa y se acercó a solo 6 puntos gracias a un robo y a una canasta de Mavra.

Eran los mejores momentos del Breogán, pero en un abrir y cerrar de ojos, el Valencia Basket volvió a tomar el mando. En los últimos segundos del tercer parcial, un robo y canasta de Puerto y un 2+1 de Costello tras un tapón a Cook impulsaban una vez más a los locales de cara al último cuarto (84-73, min.30).

Con el control recuperado, al Valencia Basket no le preocupó convertir el partido en un intercambio de canastas. El Breogán seguía creyendo gracias a los triples de Russell y de Kurucs y fue capaz de colocarse a solo 7 puntos con 5 minutos por jugar, pero necesitaba ofrecer algo diferente en defensa, algo que no fue capaz de lograr.

A pesar de que el marcador se apretó, los nervios no se apoderaron de un Valencia que respiró una vez más con un triple de Omari Moore y un contragolpe finalizado por Badio. Cuando Breogán aparecía, Valencia reaccionaba (97-85, min.35).

Esas dos acciones consecutivas terminaron por frenar al Breogán, que perdió la inspiración ofensiva, comenzó a perder balones y solo pudo ver cómo el Valencia Basket se escapaba hasta superar los cien puntos y cerrar el partido con un mate a una mano de Yankuba Sima (105-88, min.40).

Ficha técnica:

105.- Valencia Basket (31+20+33+21): Thompson (6), Badio (14), Taylor (11), Pradilla (11), Reuvers (9) -cinco inicial- Puerto (8), Key (9), Montero (17), Moore (5), Costello (7), Nogués (-), Sima (6).

88.- Río Breogán (25+16+32+15): Russell (10), Kurucs (5), Aranitovic (10), Andric (7), Sakho (2) -cinco titular-, Dibba (10), Cook (10), Apic (2), Alonso (8), Mavra (11), Brankovic (13), Quintela (-).

Árbitros: Carlos Peruga, Francisco Araña y Carlos Merino. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la vigesimoquinta jornada de la acb disputado en el pabellón Roig Arena ante 9.332 espectadores. EFE

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