12 años más de cárcel a Krasnoff y Espinoza, dos de los principales torturadores chilenos

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Santiago de Chile, 14 abr (EFE).- La Justicia chilena sumó hoy doce años de cárcel mas para los brigadieres del Ejército Miguel Krassnoff Martchenko y Pedro Espinoza Bravo, dos de los represores y torturadores más sanguinarios de la dictadura liderada por su jefe y compañero de armas, el general Augusto Pinochet (1973-1989).

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ambos a esa pena tras acreditar su responsabilidad en el secuestro calificado y en la aplicación de torturas en contra de Cristian Mallol Comandari y Héctor González Osorio, ambos miembros del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), ocurrido entre diciembre de 1974 y septiembre de 1975, a manos de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Mientras que José Aravena Ruiz, sargento segundo de Carabineros, fue condenado a siete años como autor del secuestro calificado de Mallol Comandari.

De acuerdo a la sentencia, Mallol Comandari y González Osorio fueron arrestados en diciembre de 1974 y sufrieron torturas en distintos centros clandestinos de la DINA hasta que fueron liberados: el primero en noviembre de 1976, tras dos años y medio de padecimientos, y el segundo nueve meses después de su arresto.

Operación conferencia de prensa

Mallol Comandari y González Osorio fueron forzados por la DINA a participar en febrero de 1975 en una teatral rueda de prensa, junto a otros dos miembros del MIR, en la que difundieron un falso listado de dirigentes y militantes de su organización que presuntamente se encontraban muertos, detenidos o exiliados, con el objetivo de demostrar su derrota y justificar un llamado a “deponer las armas y rendirse”.

Junto a ellos se sentaron frente a los medios de comunicación el propio Krasnoff y Marcelo Morén Brito, otro de los principales represores y torturadores de la dictadura de Pinochet.

Años después, la comisión Retting, que reveló las atrocidades cometidas por la Junta Golpista chilena y sus secuaces, demostró que tanto la rueda de prensa como la lista eran una farsa y que «la DINA logró difundir datos falsos sobre los detenidos por boca de las propias víctimas y con esto, se les hacía partícipes forzados en el engranaje represivo”.

Más de mil años de cárcel

Krasnoff es uno de los represores chilenos que aún permanecen vivos, y está recluido en la cárcel de Punta Peuco, donde purga una condena de mas de mil años de prisión por numerosos delitos contra los derechos humanos.

Espinoza, que fue subdirector de Inteligencia de la DINA y jefe máximo de “Villa Grimaldi”, paga igualmente unos condena a decenas de años en el mismo penal por desapariciones, torturas y asesinatos.

Durante la campaña electoral, el actual presidente de Chile, el ultraderechista Jose Antonio Kast, reconocido defensor de Pinochet y su gobierno autoritario, expresó su idea de conceder el indulto a Krasnoff y otros presos de Punta Peuco por «razones unitarias» vinculadas a su avanzada edad, intención que desató una gran polémica en el país.

Kast, que hizo campaña y votó por el sí en el referéndum sobre la continuidad de Pinochet en el poder en 1989, todavía no ha anunciado el nombre de los presos a los que pretende amnistiar usando sus prerrogativas como jefe del Estado.

Dos de sus ministros, entre ellos el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, fueron abogados del dictador. EFE

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