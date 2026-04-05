2-0. Un doblete de Rampulla permite a Argentina revalidar la Copa de las Naciones

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Redacción deportes, 4 abr (EFE).- Un doblete del jugador del Sporting Danilo Rampulla guió a la selección argentina de hockey patines a revalidar por segunda edición consecutiva la Copa de las Naciones, tras imponerse por 2-0 a Italia en la final disputada en Montreux (Suiza).

El conjunto dirigido por José Luis Páez conquistó así su quinto título en la competición, en un partido igualado en el que un gol en los compases iniciales y otro en el último minuto bastaron para frenar la ilusión del cuadro transalpino, que aspiraba a su tercera corona 44 años después, tras haber eliminado a España en semifinales.

El cuadro albiceleste se desquitó de la derrota ante el combinado de Alessandro Bertolucci, que se había impuesto en la fase de grupos (5-2) en un partido muy igualado que empezó a decantarse en el minuto 8 con el gol de Danilo Rampulla.

No obstante, Argentina fue incapaz de sentenciar antes el choque, pese a que en el tramo final de la primera parte Lucas Martínez dispuso de un penalti. Italia no le perdió la cara al partido y se mantuvo en la pelea hasta que, ya volcada en ataque, dejó espacios atrás y el propio Rampulla lo aprovechó para firmar el 2-0 definitivo que devuelve el título al otro lado del Atlántico.

– Ficha técnica:

2 – Argentina: Acevedo; Mena, Ordóñez, Martínez y Romero, -cinco inicial-, Garcia, Rampulla (2), Platero, Bridge, y Bautista Acevedo (p.s).

0 – Italia: Zampoli; Piccoli, Malagoli, Compagno, Alessandro Verona, -cinco inicial-, Diquigiovanni, Cardella, Pozzato, Cinquini y Mattia Verona (p.s).

Goles: 1-0, min.8: Danilo Rampulla. 2-0, min.49: Danilo Rampulla

Árbitros: Ruben Fernández y Fernando Vasconcelos.

Incidencias: Final de la Copa de las Naciones disputada en la Salle Omnisports Du Pierrier À Clarens de Montreux (Suiza). EFE

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