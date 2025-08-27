2-2. El Always Ready se corona tetracampeón del fútbol femenino en Bolivia

Cochabamba/La Paz, 27 ago (EFE).- El Always Ready se coronó por cuarta vez consecutiva campeón de la Liga Femenina del Fútbol Boliviano tras empatar por 2-2 con el Astor, de Cochabamba, para un resultado global de 4-3 en los partidos de ida y vuelta de la final.

En la ida, disputada el domingo en el Centro de Alto Rendimiento del Always Ready en la localidad de Huarina, las ‘millonarias’ dieron el primer golpe al vencer por 2-1, con anotaciones de Victoria Rodríguez y la chilena Constanza Molina, mientras que para el Astor descontó Jhenifer Cuba.

En la vuelta, que se jugó este miércoles en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, Marilin Rojas anotó un doblete para el Astor (m.14 y 64) y para el Always marcaron Ilsen Rodríguez (m.32) y Mayli Miranda (m.42).

Las tetracampeonas representarán nuevamente a Bolivia en la Copa Libertadores femenina 2025.

El equipo comandado por Diego Bengolea inició el juego tratando de hacer valer su condición de local y pudo abrir el marcador con un remate cruzado de Rojas que encontró mal ubicada a la guardameta Verónica Limachi en el minuto 14.

Dos minutos después, Alison Mamani tuvo la oportunidad de igualar la cuenta, pero su disparo salió por un costado.

El anhelado gol del Always llegó en el minuto 32, con un primer disparo de Miranda que dio en el travesaño, pero cuyo rebote aprovechó Rodríguez para anotar.

La segunda conquista nació en un contragolpe de Molina que hizo un pase a Miranda para que la centrocampista de la Banda Roja ponga a su equipo en ventaja.

El plantel dirigido por el colombiano Rómulo Charrupi se animó a atacar más y se fue al descanso con la tranquilidad del 1-2.

Rojas acortó distancias con un segundo gol en el minuto 63, mas el marcador se mantuvo empatado y al Astor no le alcanzó para vencer al equipo de El Alto.

Las jugadoras de la Banda Roja alteña lograron el título por cuarto año consecutivo y son también cuatro los años en que el Astor se queda con el subcampeonato.

El torneo de 2024 se consideró el primero profesional en esta rama, en tanto que los jugados entre 2005 y 2023 fueron ‘amateur’.

– Ficha técnica:

2. Astor FC: Delia Amargo; Alejandra Montaño, Ingrid Siles, Daniela Pinto (m.57, Esther Sánchez) , Marianela Muñoz; Jhenifer Cuba, Wendy Baltazar, Sonia Peña (m.76, Soraya Achá), Danelly Angulo; Martha Chura y Marilin Rojas.

Entrenador: Diego Bengolea.

2. Always Ready: Elizabeth Limachi; Karen Rodríguez, Hilda Acarapi, Dianna Pantoja (m.55, Issela Plata), Alison Mamani; Mayli Miranda (m.85, Yoselin Quispe), Graciela Calle, Constanza Molina, Karla Ticona; Ilsen Rodríguez y Jhancarla Hernández.

Entrenador: Rómulo Charrupi.

Goles: 1-0, m.14: Marilin Rojas. 1-1, m.32: Ilsen Rodríguez. 1-2, m.42: Mayli Miranda. 2-2, m.64: Rojas.

Árbitro: Wilma Balderrama amonestó a Siles, Pantoja, Molina y Montaño.

Incidencias: Partido de vuelta de la final de la Liga Femenina del Fútbol Boliviano, disputado en el estadio Félix Capriles, de Cochabamba. EFE

