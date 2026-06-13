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3-0. Estados Unidos gana en el primer tiempo con el gol más rápido y doblete de Balogun

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Inglewood (EE.UU.), 12 jun (EFE).- La selección de Estados Unidos golea a la de Paraguay por 3-0 antes del descanso del partido inaugural del Grupo D del Mundial 2026 en el estadio Los Ángeles, gracias a un gol en propia meta de Damián Bobadilla a los 7 minutos y al doblete del atacante Folarin Balogun.

El autogol de Bobadilla se ha convertido en la anotación más rápida del torneo y se dio luego de una jugada desequilibrante del estadounidense Christian Pulisic, del Milán italiano, la figura del encuentro hasta el fin del primer tiempo.

Balogun, del AS Mónaco, marcó el 2-0 en el minuto 30 y estableció la goleada en el quinto minuto añadido.

Aunque Paraguay inició el partido con más ímpetu, se desdibujó luego de recibir el gol en contra y pudo irse al descanso con el marcador más abultado. EFE

sd/gbf/hbr

(foto)

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