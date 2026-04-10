3-1. Panamá supera susto, enlaza tercer triunfo y se acerca a la serie de los 8 mejores

2 minutos

Ciudad de Panamá, 9 abr (EFE).- La selección femenina de Panamá derrotó este jueves de remontada por 3-1 a la de Aruba en la tercera jornada del Grupo E de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Brasil 2027, que lidera con 9 puntos de 9 posibles, y quedó a una jornada de sellar su paso a los cuartos de final.

El torneo clasificatorio consagra a los líderes de los seis grupos en contienda, que se suman en la siguiente instancia a las selecciones de Estados Unidos y Canadá por cuatro plazas directas al Mundial.

La actividad del Grupo E cerrará el próximo viernes, cuando las panameñas se jugarán la clasificación contra las cubanas, que marchan en el segundo puesto con 7 unidades.

Aruba sorprendió hoy con un gol en el minuto 5 de Vanessa Susanna aprovechó que dejó sin reacción a la portera Farissa Córdoba.

Las locales igualaron en el minuto 16. Sherly King ganó por la derecha y envió un centro que Riley Tanner capitalizó sin marca.

El 2-1 llegó en el minuto 29 tras un tiro de esquina ejecutado por King que Arlén Hernández conectó de cabeza al fondo de la red.

La segunda mitad ofreció pocas ocasiones claras de gol para ambos equipos, con un trámite más disputado en la mitad de la cancha.

Cuando Aruba mostraba su mejor momento ofensivo, Panamá logró ampliar la ventaja. Corría el minuto 73 y Karla Riley transformó en gol un penalti tras una falta cometida sobre Riley Tanner un minuto antes.

– Ficha técnica

3. Panamá: Farissa Córdoba; Carolina Baltrip-Reyes, Wendy Natis (m.76, Rebeca Espinosa), Arlen Hernández (m.69 Hilary Jaén), Karla Riley; Deysire Salazar (m.55, Schiandra González), Katherine Castillo, Ericka Arauz (m.55, Kenia Rangel), Sherly King; Katherin Parris (m.69, Ana Quintero) y Riley Tanner.

Seleccionador: Toña Is

1. Aruba: Hadassah Kock; Dyviënne Henríquez (m.39, Sofia Mora), Michaella Netto, Génesis Hazel, Joya Tromp (m.19, Adannayah Breinburg); Soraya Verhoeve, Tarianna Doornkamp, Aisse Gumbs; Vanassa Susanna (m.92, Joyce Chen) y Bonny Lammers (m.72, Zyana Rogers).

Seleccionador: Arjan Vider Laan

Árbitro: La salvadoreña Sandra Lilian Benitez Arteaga amonestó a las panameñas Sherley Kin, Hilary Jaén y Schiandra González. Por Aruba fue amonestada Tarianna Doornkamp.

Goles: 0-1, m.5: Vanessa Susanna. 1-1, m.16: Riley Tanner. 2-1, m.29: Arlén Hernández. 3-1, m.73: Karla Riley, de penalti.

Incidencias: Partido de la ultima ventana de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundil femenino de 2027 en Brasil jugado en el Estadio Universitario de Penonomé, provincia central panameña de Coclé. EFE

rao/hbr

(foto)