3-1. Rusia derrota con muchos apuros a Nicaragua

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Moscú, 27 mar (EFE).- La selección de Rusia derrotó con dificultades este viernes a la de Nicaragua (3-1) en un partido amistoso disputado en la ciudad sureña de Krasnodar, a unos pocos cientos de kilómetros del mar Negro.

La Azul y Blanco, que jugó casi toda la segunda parte con un futbolista menos por la expulsión de Reyes, compitió con dignidad, ya que el árbitro se mostró muy severo con los visitantes.

De esta forma, los rusos hicieron olvidar la dolorosa derrota sufrida en el último amistoso disputado ante Chile (0-2), su primer revés desde 2023.

Eso sí, la victoria de este viernes estuvo muy lejos de los pronósticos de la prensa y de antiguos futbolistas rusos, que esperaban una goleada similar a la que recibió Cuba (8-0).

Ni mucho menos. La selección centroamericana, que había perdido su último partido ante Haití (0-2), no salió en ningún momento a defender el empate y nunca le perdió la cara al partido.

El seleccionador ruso, Valeri Karpin, introdujo un gran número de novedades en el equipo, en el que los únicos jugadores fijos eran el portero del PSG, Matvey Safónov, y el delantero del Dinamo Moscú, Tyukavin.

Mientras, en su primer partido como técnico nicaragüense, Otoniel Olivas, contó en el once inicial con los experimentados Barrera y Bonilla. Además, debutó en la portería el joven guardameta Adonis Pineda, que había sido convocado por primera vez para defender la camiseta nacional.

A día de hoy no es seguro que Olivas vaya a mantenerse en el puesto, aunque, sea como sea, el objetivo es forjar un equipo que pueda pelear por la clasificación para el Mundial 2030.

A los tres minutos el equipo local inauguró el marcador con una combinación en la que Saduláev rompió por centímetros el fuera de juego, superó al portero del Puntarenas en su salida y marcó el primer gol del partido a puerta vacía (min.3).

Con todo, el conjunto nicaragüense no se arredró y empató a los 17 minutos. Fue gracias a un chut lejano con la izquierda de Acevedo, que sorprendió a Safónov con un disparo que entró prácticamente por el centro de la portería (min.17)

Aunque los locales presionaron y disfrutaron de algún acercamiento peligroso casi siempre por la banda izquierda, fue el árbitro el que echó una mano a los rusos al decretar penalti por una mano claramente involuntaria de Justing Cano.

Tyukavin no falló desde los once metros, aunque Pineda acertó el lado al que había que lanzarse (min.45).

Nicaragua, que finalizó en ultimo lugar del grupo C de las eliminatorias de la Concacaf, entró con mal pie en el segundo tiempo.

El experimentado defensa Christian Reyes erró en un control ante el recién salido Glebov, al que derribó cuando éste intentaba marcharse hacia la portería. El árbitro no lo dudó y expulsó con roja directa al central visitante.

A partir de entonces, comenzó el asedio ruso a la fortaleza nicaragüense. Un fallo de Cano en el minuto 57 obligó a Reyes a salvar a su equipo cuando el disparo de Saduláev ya había superado al portero.

Pineda, al que apenas se le notaron los nervios, tuvo que emplearse a fondo durante el resto del partido y, de hecho, salvó a sus compañeros en varias ocasiones.

Eso sí, el joven guardameta no pudo hacer nada en el tercer gol. Uno de sus defensas intentó despejar a córner, pero el baló golpeó en un poste y le cayó a Golovin, que remató a bocajarro de cabeza (min.83).

Así terminó el enfrentamiento entre rusos y nicaragüenses, el sexto rival latinoamericano del equipo de Karpin en los últimos tres años tras Cuba, Granada, Bolivia, Perú y Chile, con un saldo de cuatro victorias, un empate y una derrota.

Rusia, que no disputa un partido oficial desde noviembre de 2021 debido a la guerra en Ucrania, se enfrentará el martes en otro amistoso al combinado de Mali en San Petersburgo, aunque debe mejorar mucho su juego de cara a su futura vuelta a las competiciones internacionales.

– Ficha técnica:

3 – Rusia: Safónov (Mitryushkin, min.67); Bevéev, Morózov, Litvínov, Paltsev (Vakhania, min.67); Prutsev (Bárinov, min.83), Fomin (Petrov, min.65), Umyárov (Kislyak, min.67); Saduláev (Melkadze, min.67), Tiukavin (Golovin, min.67) y Gládyshev (Glebov, min.46).

1 – Nicaragua: Pineda; Acevedo (Zeledón, min.75), Reyes, Cano, Martínez; Montes, López (Coronel, min.75), Barrera (José Martínez, min.87); Bonilla (Moncada, min.87), Rivera (Quijano, min.46) y García (Hernández, min.64).

Goles: 1-0, min.3: Saduláev. 1-1, min.17: Acevedo. 2-1, min.45: Tyukavin (penalti). 3-1, min.83: Golovin.

Árbitro: Abdurashid Khudoyberganov (UZB). Mostró tarjeta amarilla a Acevedo y Paltsev, y roja a Reyes.

Incidencias: partido disputado en el estadio Ozon Arena de Krasnodar ante unos 33.000 espectadores. EFE

mos/ism