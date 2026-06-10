3-4. Colombia alza la Copa de Naciones de la mano de Linda Caicedo y Ana María Guzmán

4 minutos

Asunción, 9 jun (EFE).- Colombia alzó este martes el trofeo de campeón de la primera Liga de Naciones Femenina de fútbol tras imponerse en la octava y última fecha de la competición por 3-4 a Paraguay, gracias a un doblete de Ana María Guzmán y a goles de Linda Caicedo y Marcela Restrepo.

Guzmán, que trepó la banda derecha toda la noche y mantuvo un interesante duelo con la paraguaya Claudia Martínez, anotó sus dianas en los minutos 6 y 88, la segunda para dar la ventaja definitiva a Colombia, que terminó en la cima de la tabla con 20 enteros, 2 más que su escolta, Argentina.

Las cafeteras y las albicelestes disputaron la última fecha con billete seguro a la Copa del Mundo del año entrante en Brasil.

«Estamos muy felices, es algo muy importante para nosotras», dijo Guzmán tras el partido. «Fue importante la fe, creer, nunca se me salió de la mente ganar, es algo inmenso para todas porque lo soñamos desde chiquitas», añadió.

El duelo se inició con un ritmo frenético y apenas a los tres minutos las locales ya estaban en ventaja, después de que Dulce Quintana transformara en gol un penalti que la portera colombiana Katherine Tapia cometió sobre Rebeca Fernández.

Pero Guzmán igualó las acciones a los 6 minutos con un sutil disparo de pierna izquierda y, solo dos minutos después, Claudia Martínez volvió a poner en ventaja a Paraguay al rematar de cabeza un centro lanzado por Fernández desde la izquierda.

El partido volvió a igualarse en la fracción 42, con un disparo desde unos 30 metros de Marcela Restrepo que se desvió en Griselda Garay y se coló al fondo de la red.

Con todo, Paraguay respondió rápidamente con un golazo de Lice Chamorro, quien disparó con potencia desde el costado derecho del área grande y batió a Tapia a los 45+1.

El complemento fue radicalmente distinto, porque Paraguay buscaba mantener el resultado que le daba uno de los cupos a la repesca y porque Claudia Martínez se vació en la primera parte.

Agotada su mejor atacante, las paraguayas esperaban en el fondo para buscar salir de contraataque, pero no encontraron una jugada para ampliar la ventana.

Por el contrario, las cafeteras alcanzaron el empate 3-3 con una acción individual de Linda Caicedo, quien a los 60 minutos, después de llevar la pelota atada al pie desde la banda izquierda hacia al centro, disparó al primer palo cuando la guardameta Bobadilla esperaba un remate cruzado.

En la fracción 88 Guzmán puso cifras definitivas después de anotar tras un pase filtrado de Restrepo.

El resultado no solo da a Colombia el título, sino que ayudó a Ecuador a mantener la cuarta plaza de la tabla y avanzar a la repesca internacional.

Paraguay terminó en la quinta plaza y con las manos vacías, aunque Claudia Martínez se lleva de consuelo del título como máxima artillera del torneo, gracias a sus seis goles.

– Ficha técnica:

3. Paraguay: Alicia Bobadilla; Daysy Bareiro (min.90+3, Fátima Acosta), Fiorela Martínez, Tania Riso, Limpia Fretes (min.90+3, Antonia Riveros); Cindy Ramos (min.46, Danna Garcete), Dulce Quintana, Griselda Garay (min.64, Fanny Godoy); Claudia Martínez, Rebeca Fern-ández (min.46, Lourdes González) y Lice Chamorro.

Seleccionador: Herminio Barrios.

4. Colombia: Katherine Tapia; Manuela Vanegas, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí; Linda Caicedo, Ilana Izquierdo (mi.58, Daniela Montoya), Marcela Restrepo, Leicy Santos; Gisela Robledo (min.58, Wendy Bonilla), Mayra Ramírez (min.79, Maithé López) y Ana María Guzmán.

Seleccionador: Angelo Marsiglia.

Goles: 1-0, min.3: Dulce Quintana de penalti. 1-1, min.6: Ana María Guzmán. 2-1, min.8: Claudia Martínez. 2-2, min.42: Marcela Restrepo. 3-2, min.45+1: Lice Chamorro. 3-3, min.60: Linda Caicedo. 3-4, min.88: Ana María Guzmán.

Árbitra: la brasileña Daiane Muniz. Amonestó a la paraguaya Dulce Quintana.

Incidencias: partido de la última fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol disputado en el Estadio Defensores del Chaco, de Asunción. EFE

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