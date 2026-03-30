300 agentes velarán por la seguridad del partido amistoso Perú-Honduras en Leganés, Madrid

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Madrid, 30 mar (EFE).- Alrededor de 300 agentes velarán por la seguridad durante el partido de fútbol internacional amistoso que se disputará este martes en el Estadio Municipal de Butarque, en la localidad madrileña de Leganés, entre las selecciones masculinas absolutas de Perú y Honduras.

El dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el encuentro, que tendrá lugar a las 20:00 horas CET, estará integrado por efectivos de la Policía Nacional, Policía Municipal de Leganés; la Agrupación de Protección Civil de Leganés, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club.

La Delegación recuerda que no está permitido el acceso al estadio con objetos voluminosos o peligrosos, ni con armas, pirotecnia, botellas de vidrio o alcohol.

Asimismo, los agentes no permitirán la entrada a aquellas personas que presenten síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol o drogas.

Además, recomienda acudir con antelación suficiente para pasar los controles de seguridad establecidos. EFE

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