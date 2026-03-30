4-1. Nueva Zelanda se impone frente a Chile y golea en el Eden Park

2 minutos

Auckland, 30 mar (EFE).- La selección de fútbol de Nueva Zelanda se impuso este lunes frente al conjunto de Chile y goleó por 4-1 en el Eden Park en su segundo encuentro del torneo amistoso FIFA Series 2026.

Los «All Whites», que necesitaban ganar tras caer ante Finlandia por 2-0 en este cuadrangular amistoso, aprovecharon una serie de errores de la escuadra sudamericana y se quedaron con un partido que dejó a los pupilos de Nicolás Córdova muy desorientados.

Chile, por su parte, no supo recuperarse tras la expulsión del volante Dario Osorio a los 27 minutos y sufrió el primer tanto cuatro minutos después, cuando el delantero del Western Sydney Kosta Barbarouses definió con un cañonazo de volea tras un tiro de esquina al segundo palo que dejó sin chances al guardameta Lawrence Vigouroux.

El segundo tanto de los locales llegó al final del primer tiempo gracias a un remate de Elijah Just, gol que fue revisado por el VAR por un posible fuera de juego.

El desorden defensivo de La Roja fue aprovechado a los 59 minutos por el delantero Jesse Randall, ariete del Auckland Football que apareció solo frente al arco después de que el balón recorriera toda el área chilena sin reacción de la última línea.

A los 71 minutos de complemento Ben Waine remató dos veces en el área sin marca y caló el cuarto gol para el cuadro de Nueva Zelanda, abrochando un triunfo histórico sobre La Roja y dejando atrás una racha de ocho partidos sin conocer la victoria, desde junio de 2025.

Alineación:

Nueva Zelanda:

– Entrenador: Darren Bazeley

– Portero: Alex Paulsen

– Defensas: Tyler Bindon, Finn Surman, Tim Payne (66′: Callan Elliot)

– Mediocampistas: Marko Stamenic (77′: Andre De Jong), Joe Bell (72′ Alex Rufer), Elijah Just (72′: Lachlan Bayliss)

– Delanteros: Jesse Randall (77′: Logan Rogerson), Ben Old (67′ James McGarry) , Callum McCowattl (67′: Ryan Thomas), Kosta Barbarouses (67′: Ben Waine)

Chile:

Entrenador: Nicolás Córdova

Portero: Lawrence Vigouroux.

Defensas: Ian Gárguez, Igor Lichnovsky (46′: Benjamin Kuscevic), Guillermo Maripán, Gabriel Suazo.

Mediocampistas: Vicente Pizarro (67′: Rodrigo Echeverría), Felipe Loyola (67′: Ignacio Saavedra), Felipe Faúndez (46′:Maximiliano Gutierrez), Javier Altamirano (46′: Lucas Cepeda).

Delanteros: Darío Osorio, Ben Brereton Díaz (46′: Gonzalo Tapia)

Amonestados: Joe Bell, Darío Osorio (doble amarilla), Ben Old

Estadio: Eden Park Stadium, Auckland, Nueva Zelanda

EFE

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