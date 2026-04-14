5,6 millones de nacimientos y la mortalidad materna disparada en 3 años de guerra en Sudán

2 minutos

El Cairo, 14 abr (EFE).- Alrededor de 5,6 millones de niños han nacido en los últimos tres años de guerra en Sudán, un promedio de tres bebés cada minuto, mientras la tasa de mortalidad materna se ha disparado en más del 12 % por las deterioradas condiciones de vida de millones de sudaneses, denunció este martes Save the Children.

La organización hizo un análisis de las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud de Sudán, que muestran que entre abril de 2023 -cuando estalló la guerra- hasta ahora han nacido alrededor de 5,6 millones de bebés, es decir, se han producido 5.000 nacimientos diarios de promedio o al menos tres por minuto.

«Muchos de estos niños nacieron de madres desplazadas en refugios superpoblados o instalaciones con recursos insuficientes, a menudo sin electricidad, equipamiento básico y sin personal médico cualificado», denunció la organización.

Save the Children recordó que la tasa de mortalidad materna -mujeres muertas en el parto y hasta unos días después- se ha disparado en más del 12 %, ya que ha pasado de 263 muertes por cada 100.000 nacimientos en 2022 -cuando ya era una de los registro más altos del mundo- a 295 en 2025.

Además, Naciones Unidas estimó que la tasa de mortalidad infantil en 2024 era de 42,9 por cada mil nacidos, unos aumentos que están relacionados con la interrupción del acceso a la atención obstétrica de emergencia, la escasez de personal cualificado para la atención del parto y el colapso generalizado de los servicios de salud.

Entre el 70 y el 80 % de los centros de salud en las zonas azotadas por el conflicto quedaron fuera de servicio, y los que aún funcionan sufren «una grave escasez» de suministros, medicamentos, personal y combustible para generadores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha verificado más de 200 ataques contra centros médicos que han causado la muerte de casi 2.000 personas entre abril de 2023 y diciembre de 2025.

Decenas de miles de personas han muerto -hasta 400.000, según estimaciones de EE.UU.- desde el estallido de la guerra en Sudán el 15 de abril de 2023 entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un conflicto que ha convertido al país en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta, de acuerdo con la ONU. EFE

cgs/lss