65 % de pymes en México no están bancarizadas, limitante para crédito en año mundialista

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Ciudad de México, 30 abr (EFE).- El 65 % de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en México no están bancarizadas, lo que podría limitar su acceso al financiamiento en un año en el que se prevé un aumento en la demanda de crédito, advirtió este jueves la firma SOC Asesores Financieros.

Este crecimiento estaría impulsado por factores como el Mundial de fútbol y la renovación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que se perfilan como detonadores de actividad económica y mayores necesidades de liquidez para las empresas.

La situación contrasta con el peso de estas empresas en la economía, ya que representan cerca del 70 % del empleo en México, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que evidencia la relevancia de mejorar su acceso al financiamiento.

Así lo expusieron directivos de SOC y de firmas financieras como Konfío, Hey Negocios y Finsus durante el evento Panorama Empresarial 2026, donde coincidieron en que el entorno económico abre oportunidades para el crecimiento empresarial, pero también evidencia rezagos estructurales en la formalización del sector.

La directora ejecutiva comercial de SOC, Cybel Magaña, reiteró que una parte importante de las pymes en México se mantiene fuera del sistema financiero, lo que representa un obstáculo para acceder a crédito empresarial y competir en mejores condiciones.

“Es una cifra que refleja un reto importante y la necesidad de avanzar en la formalización de las empresas para facilitar su acceso al financiamiento”, subrayó.

Mayor demanda de crédito en un entorno desafiante

Los especialistas coincidieron en que eventos como el Mundial y la actualización del T-MEC actuarán como catalizadores de la actividad económica, lo que incrementará la necesidad de financiamiento por parte de las empresas, en particular las de menor tamaño.

“Se viene un momento de reactivación económica importante. Es un muy buen momento para hacer planeación financiera y utilizar los productos financieros como una herramienta para el crecimiento de las empresas”, afirmó Javier Uribe, director de Finsus.

En este contexto, Víctor Rosas, director comercial empresarial de SOC, advirtió que las empresas deben anticiparse y fortalecerse para aprovechar el dinamismo que traerán estos eventos.

Además, se destacó que el compromiso del sistema financiero con las pymes ha mostrado avances, al pasar del 24 % al 26,8 % en la colocación de crédito, con la meta de alcanzar el 30 % en 2026.

Formalización y liquidez, retos clave

Por su parte, Ana María Fernández, directiva de Konfío, señaló que 2026 será un año clave, pero también desafiante, en el que las empresas deberán consolidar su adaptación a cambios económicos recientes.

“El empresario mexicano demostró ser resiliente y nosotros estamos ahí para acompañar al empresario que necesita liquidez rápido, pero la formalidad de las empresas es algo fundamental”, indicó.

En paralelo, el empresario Moris Dieck advirtió que muchas compañías enfrentan problemas no por falta de ventas, sino por deficiencias en la gestión del flujo de efectivo, lo que pone en riesgo su sostenibilidad.

Señaló que factores como la diferencia entre vender y cobrar, así como decisiones financieras de corto plazo, influyen directamente en la estabilidad de las empresas.

En conjunto, los especialistas coincidieron en que, más allá del contexto económico favorable, el principal desafío para las pymes mexicanas será ceokrrar la brecha de formalización y fortalecer su planeación financiera para acceder a crédito y sostener su crecimiento. EFE

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