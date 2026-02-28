78-86. Colombia vence a Chile por el clasificatorio al Mundial de 2027 en Catar

Santiago de Chile, 27 feb (EFE).- La selección de baloncesto de Colombia venció este viernes por 78-86 a la de Chile en la segunda ventana del clasificatorio de las Américas, que se disputó en la ciudad de Valdivia, en busca de entrar en la fase final por un cupo a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA Catar 2027.

Colombia se ubicó en el segundo lugar del grupo C, en el que también compiten Brasil y Venezuela, con este resultado en el Coliseo Antonio Azurmendi y buscará ratificarlo en marzo cuando enfrenten a los brasileños.

Chile también se medirá en esa fecha a Venezuela, aún con opciones de competir por una plaza en el mundial, pues al clasificatorio le quedarán cuatro ventanas más por disputar.

Esta ronda del clasificatorio los enfrentará a todos en duelos de ida y vuelta para buscar quedar dentro de los tres mejores de su zona, y con ello acceder a una segunda ronda donde se cruzarán entre grupos para ganarse el boleto al mundial.

El quinteto cafetero sacó ventaja temprano en el primer cuarto que finalizó 28-12 con el marcado aporte del base Romario Roque con 10 puntos, acompañado de una labor colectiva.

Los chilenos redujeron esa ventaja en el segundo período al colocarse a cinco puntos con un marcador de 38-43 en el que el alero Felipe Haase contribuyó con 9 puntos junto al base Ignacio Varela con siete tantos.

Colombia retomó la ofensiva en el tercer cuarto para aumentar su ventaja en 10 puntos al sellar la pizarra con un 64-54, en el que también Roque fue protagonista con otros seis puntos.

La diferencia fue suficiente para que en el cuatro tramo, los colombianos pudieran concretar su victoria a pesar de quedar abajo en la pizarra por 24 a 22 en el último período, gracias a una labor colectiva de los locales en la que destacó nuevamente Varela.

Roque consiguió un total de 16 puntos, pero el líder en canastas del equipo colombiano fue el base Hansel Atencia con 19, quien terminó como el mayor anotador del encuentro.

Por el quinteto chileno Haase también sumó 16 puntos, con cuatro triples en cinco intentos, y fue escoltado por Varela con 15 tantos. EFE

