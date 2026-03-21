Abascal acusa a Sánchez de poner en peligro a España con sus alianzas internacionales

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Budapest, 21 mar (EFE).- El líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, acusó este sábado en Budapest al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, de intentar «perpetuarse en el poder» mediante alianzas internacionales que ponen a España «en verdadero peligro».

En unas declaraciones a la prensa durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), Abascal aseguró que Sánchez promueve unas alianzas internacionales que, a su juicio, sitúan «a España en el lado contrario del mundo occidental».

El líder de Vox sostuvo que esa estrategia tiene consecuencias para la seguridad y la posición internacional del país, y advirtió sobre los riesgos para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

«Pedro Sánchez está poniendo a España en verdadero peligro por sus alianzas internacionales», afirmó.

«Creo que nuestras posiciones en el norte de África, la España del norte de África, Ceuta y Melilla, están en un mayor riesgo que nunca, como consecuencia de que Pedro Sánchez está abrazando precisamente a todos los enemigos de la civilización occidental y a todos los enemigos de nuestros aliados», señaló Abascal.

«Cuando te aplaude Hamás, cuando te aplauden los talibanes, cuando te dan las gracias los ayatolás que asesinan a su propio pueblo, pues claramente tenemos un problema con nuestros aliados», agregó.

El líder de Vox dijo que su partido está intensificando su presencia en foros internacionales para «explicar quién es Pedro Sánchez», en el marco de lo que describió como una alianza global de fuerzas «patriotas» y conservadoras.

Abascal también criticó al conservador Partido Popular, al que acusó de centrar sus esfuerzos en «destruir a Vox» en lugar de ejercer una oposición efectiva al Gobierno.

Según dijo, los populares están empeñados en «achicar», «destruir» y «debilitar» a Vox tanto en procesos electorales como en negociaciones políticas, y advirtió de que esa estrategia podría facilitar la continuidad de Sánchez en el poder.

Asimismo, cuestionó la coherencia del PP y su liderazgo, señalando que mantiene posiciones cambiantes y que teme que vuelva «a doblegarse ante la izquierda».

«Decir lo que va a hacer el Partido Popular es como jugar a la ruleta rusa», sostuvo.

«No tengo ninguna duda de que van a intentar todo lo posible para que Vox no sea una fuerza determinante y no pueda continuar su ascenso imparable elección tras elección», afirmó, señalando tanto al PSOE como al PP y a «Bruselas» como los responsables de esas supuestas presiones.

En relación con Hungría, el líder de Vox expresó su respaldo al primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, a quien definió como un «gran líder» y una figura clave para las fuerzas conservadoras en Europa.

El próximo 12 de abril Hungría celebra elecciones generales en las que, por primera vez en los 16 años que lleva Orbán en el poder, las encuestas prevén una derrota de su formación en las urnas.

Abascal aseguró que el país centroeuropeo es un «bastión» en defensa de la soberanía y confió en que Orbán revalide su mandato, subrayando su papel en articular alianzas internacionales del bloque conservador.EFE

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