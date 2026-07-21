ACNUR alerta de peligrosa ruta a Canarias tras naufragio con 143 migrantes desaparecidos

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Ginebra, 21 jul (EFE).- Al menos 143 migrantes están desaparecidos tras el reciente naufragio cerca de las costas de Mauritania de un barco que intentaba llegar a Canarias, confirmó este martes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que subrayó los continuos peligros de esta ruta migratoria.

«La ruta atlántica desde África Occidental hacia las islas Canarias sigue siendo una de las más mortíferas del mundo debido a las largas distancias, las condiciones impredecibles del océano, las embarcaciones no aptas para navegar y sobrecargadas, y el acceso limitado a rescates», indicó el portavoz de ACNUR Matthew Saltmarsh en rueda de prensa.

Éste y otros incidentes demuestran la necesidad de abordar las causas profundas que llevan a refugiados y migrantes a emprender estas peligrosas travesías, pero además debe proporcionarse un acceso más rápido y efectivo a otras alternativas mediante mayores cuotas de reasentamiento y más oportunidades laborales, añadió.

La embarcación siniestrada había salido de las costas de Gambia y permaneció casi 25 días a la deriva en el Atlántico, hasta que sólo 38 de sus tripulantes fueron rescatados con vida el pasado 18 de julio.

También se informó de otra muerte entre los pasajeros de una embarcación en un rescate realizado el 14 de julio, en el que ACNUR también participó y hubo más de 300 supervivientes, según detalló Saltmarsh en la rueda de prensa.

El portavoz de ACNUR indicó que el número de migrantes que intentan llegar por vía irregular a Canarias ha bajado en lo que va de un año más de un 60 % en relación con el mismo periodo de 2025 (de unos 65.000 a 40.000), pero sucesos como los recientes ponen de manifiesto que sigue siendo una travesía de alto riesgo. EFE

abc/cg