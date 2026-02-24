ACNUR recuerda que 5,9 millones de ucranianos siguen fuera del país tras 4 años de guerra



Ginebra, 24 feb (EFE).- Casi seis millones de ucranianos, muchos de ellos mujeres y niños, siguen viviendo como refugiados fuera de su país tras cuatro años de guerra, recordó este martes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en el aniversario de la invasión a gran escala rusa de Ucrania.

Unos 5,7 millones de ellos viven en otros países de Europa, donde «se ha desplegado una extraordinaria solidaridad», señaló en rueda de prensa el director regional de la agencia para el Viejo Continente, Philippe Leclerc, también coordinador nacional para Ucrania.

El responsable europeo de ACNUR afirmó que pese a cuatro años de «guerra atroz», las encuestas indican que más de un 60 % de los refugiados han expresado su intención de regresar a Ucrania cuando la situación lo permita, si bien también han mostrado un alto nivel de inclusión en las sociedades de acogida.

«En casos como el de Polonia, los estudios concluyen que la presencia de estos refugiados ha incrementado el PIB nacional en un 2,7 %», subrayó Leclerc.

El responsable de ACNUR elogió la decisión por parte de la Unión Europea, anunciada en 2025, de ampliar la protección temporal para los refugiados europeos en su territorio al menos hasta marzo de 2027.

Agregó que la agencia especializada de Naciones Unidas trabaja con la Comisión Europea en la búsqueda de medidas alternativas para los ucranianos que opten por no regresar a su país.

También recordó, citando recientes cifras del Gobierno ucraniano, que unos 2.000 niños que fueron trasladados a la fuerza a territorio ruso u ocupado por Rusia han podido regresar a Ucrania.

Sin embargo, aclaró, son sólo una pequeña parte de los al menos 20.000 que fueron víctimas de estas deportaciones ilegales, investigadas por la Corte Penal Internacional. EFE

