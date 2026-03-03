Activista y exlegisladora argentina alerta sobre el malestar juvenil y las redes sociales

3 minutos

Madrid, 3 mar (EFE).- La activista y exlegisladora argentina Ofelia Fernández alertó este martes en Madrid del creciente malestar de los jóvenes y la pérdida de soberanía frente a las plataformas digitales.

Fernández, que se convirtió en Buenos Aires en 2019, con 19 años, en la legisladora más joven de Latinoamérica, presentó en Madrid su documental «¿Cómo ser feliz?», en un foro coorganizado por el Ministerio de Juventud e Infancia de España y el think tank progresista Ideas en Guerra.

En el marco de su propuesta de encuentros y diálogos con las juventudes para abordar el creciente malestar generacional y la pérdida de soberanía frente a las plataformas digitales, Fernández alertó sobre cómo las promesas de éxito individual han desplazado a la política tradicional.

«Para los jóvenes en Argentina es más creíble un tipo que te aparece en TikTok y te dice que puede ser rico mañana y que trabajar es de idiota», ejemplificó.

Durante el coloquio, Fernández compartió hallazgos de su reciente gira por instituciones educativas argentinas, describió un panorama de «confesiones en cadena» sobre autolesiones entre adolescentes y subrayó que la respuesta no es solo clínica, sino social.

«Existe esa conversación, y fue posible en la medida en que hacemos político y social un asunto que parecía solo privado o individual», sostuvo.

La ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, respaldó la visión de que el sufrimiento juvenil es una señal de alerta sistémica y no una falla individual.

«Ese malestar es una respuesta a un sistema que está mal. La pregunta no es qué le pasa a la gente joven, la pregunta es: ¿qué le pasa al sistema?».

Rego abogó por una «soberanía digital» que democratice las redes y ponga límites a la industria tecnológica, a la que describió como un espacio de poder dominado por «caudillos digitales».

El debate profundizó también en la «reforma laboral de hecho» que imponen las plataformas, donde «las condiciones de precariedad preceden a las leyes», según señaló Fernández, que instó a recuperar la «autoestima de la humanidad» frente a la lógica de mercado que rige los entornos digitales.

Las ponentes alertaron además sobre los peligros de la desinformación en la vida cotidiana, más allá de su alcance institucional.

Fernández pidió atención a problemas como los trastornos alimentarios promovidos en internet: «Cuando hablamos de fake news, no hablemos solamente de las que aquejan a la propia clase política, sino de las que aquejan a las pibas (chicas) que aprenden consejos de anorexia de internet».

En este sentido, se planteó la regulación digital como una herramienta urgente de protección para los usuarios más vulnerables. EFE

ms/mb