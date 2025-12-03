Acuerdo entre Stellantis, Michelin y Forvia para financiar su filial de hidrógeno Symbio

2 minutos

París, 3 dic (EFE).- La empresa francesa de sistemas de hidrógeno para vehículos Symbio anunció este miércoles un acuerdo de financiación entre sus accionistas, Stellantis, Michelin y Forvia, que debe permitir la continuidad de su actividad mediante un plan de profunda reestructuración.

Symbio precisó que conservará 175 empleos en «una organización adaptada con un nuevo perímetro de actividad» y que se ha comprometido a poner en marcha medidas de apoyo para los trabajadores afectados por los recortes, según un comunicado.

Cuando hace dos años inauguró su planta de pilas de combustible en Saint Fons, en el área metropolitana de Lyon, tenía 750 trabajadores a los que preveía añadir un millar más conforme avanzaba su desarrollo.

El problema es que el pasado 16 de julio Stellantis indicó que se retiraba como cliente para sus sistemas de hidrógeno, lo que ponía en peligro su continuidad.

Desde entonces, Symbio presentó una hoja de ruta para seguir trabajando con el apoyo de los poderes públicos y Stellantis, Michelin y Forvia, que controlan cada uno un tercio del capital, validaron el plan de negocio que conlleva un compromiso de refinanciación, cuyos detalles no fueron comunicados.

Ese plan se centra en primer lugar en una pila de hidrógeno de 75 kilovatios (kW) de última generación dedicada a autobuses, autocares y a usos estacionarios como en centros de datos. El objetivo es producir 10.000 sistemas al año en el horizonte de 2028-2030.

Además, de cara al futuro va a continuar con sus actividades de investigación y desarrollo (I+D) para una nueva generación de pila de combustible de hidrógeno de 150 kW dirigida a segmentos de uso intensivo como camiones, en los que se espera que haya una fuerte demanda a partir de 2030. EFE

