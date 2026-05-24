Acuerdo Irán-EEUU prevé suspensión de sanciones y apertura de Ormuz, según medios iraníes

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Teherán, 24 may (EFE).- Un posible acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos contemplaría la suspensión temporal de las sanciones petroleras contra Teherán, la liberación parcial de fondos iraníes bloqueados y el alivio progresivo de las restricciones en el estrecho de Ormuz, reportaron los medios iraníes este domingo.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de que el memorando de entendimiento que ambas partes afirmaron ayer que están ultimando prioriza el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

El posible pacto incluiría la “recuperación gradual del volumen de tránsito marítimo existente antes de la guerra” en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio del ataque de EE.UU. e Israel el 28 de febrero, a lo que Washington respondió imponiendo un cerco naval sobre puertos y buques del país persa desde el 13 de abril.

“Lo que contemplaría el posible acuerdo no sería una vuelta completa al estado previo (a la guerra), sino únicamente la recuperación del volumen de tránsito de buques existente antes del conflicto”, señaló la fuente.

Estados Unidos, a su vez, se comprometería a suspender temporalmente las sanciones y a liberar parte de los activos iraníes congelados en el extranjero desde la primera fase del acuerdo, como condición para la entrada en vigor del memorando de entendimiento.

La cuestión nuclear

La agencia Fars, también cercana a la Guardia Revolucionaria iraní, reportó, citando a fuentes informadas anónimas, que el borrador del posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos no incluye ninguna cláusula sobre compromisos nucleares iraníes.

Según estas fuentes, todos los asuntos relacionados con el programa nuclear han sido aplazados a unas negociaciones de 60 días posteriores a la firma del acuerdo de paz.

Por lo tanto, Irán no asumiría en este primer pacto ningún compromiso para entregar sus reservas nucleares o cerrar sus instalaciones, como ha estado exigiendo Washington.

Tanto Irán como EE.UU. se mostraron optimistas sobre el avance de las negociaciones de paz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo anoche que se están negociando los aspectos finales de un acuerdo para poner fin a las hostilidades con Teherán, por lo que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ejerce de mediador, anunció este domingo que Islamabad espera albergar una nueva ronda de diálogo entre Irán y EE.UU. “muy pronto”.

Trump sostuvo que los detalles finales del acuerdo se anunciarán próximamente. EFE

ash/jlp