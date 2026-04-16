Acusan a un agente de ICE de apuntar con su arma a dos pasajeros en autopista de Minnesota

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Los Ángeles (EE.UU.), 16 abr (EFE).- Un agente migratorio de EE.UU. fue acusado de apuntar su arma de dotación contra dos pasajeros de un vehículo en una autopista en medio de las protestas por los operativos migratorios en Minnesota que dejaron dos estadounidenses muertos, informó este jueves la Fiscalía del condado de Hennepin.

La Fiscalía explicó que emitió una orden de arresto contra Gregory Donnell Morgan, del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), quien enfrenta cargos criminales por apuntar contra dos individuos mientras manejaba por una autopista de Mineápolis en un vehículo privado.

Según la Fiscalía, el pasado 5 de febrero Morgan conducía «ilegalmente» por el arcén de la autopista 62 en un aparente intento por adelantar al tráfico lento.

Un vehículo conducido por una de las víctimas se desplazó hacia el arcén para obligar al agente a reducir la velocidad del vehículo que carecía de identificación oficial.

Una vez que el vehículo regresó al carril de circulación reglamentario, Morgan habría acelerado para situarse a la par de la víctima, redujo la velocidad, bajó la ventanilla y apuntó su arma contra el conductor y un pasajero, según la Fiscalía. EFE

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