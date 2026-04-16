Acusan de recibir sobornos al exalcalde de Wuhan que gestionó el primer brote de covid-19

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Pekín, 16 abr (EFE).- La Fiscalía china formalizó la acusación por presuntos sobornos contra Zhou Xianwang, exalcalde de Wuhan durante el inicio del primer brote conocido de covid-19, y ordenó su arresto tras concluir la investigación abierta en su contra, informaron este jueves medios estatales.

Según la Fiscalía Popular Suprema, el caso, instruido previamente por la Comisión Nacional de Supervisión —el principal órgano anticorrupción del Estado—, fue transferido a la Fiscalía, que decidió imputar a Zhou por el delito de aceptación de sobornos.

El procedimiento fue asignado a la Fiscalía Popular de la ciudad de Shangqiu (centro), que ya presentó la acusación formal, paso que marca el inicio de la fase judicial del proceso.

De acuerdo con la acusación, Zhou se habría valido de los cargos que ocupó a lo largo de su carrera, entre ellos en gobiernos locales de la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, y en el Ejecutivo provincial, para favorecer a terceros en distintos asuntos a cambio de recibir bienes de forma ilegal.

La Fiscalía sostiene que el exdirigente utilizó tanto sus atribuciones directas como la influencia derivada de sus puestos para obtener beneficios indebidos, y que la cuantía de los sobornos fue «especialmente elevada».

Zhou, que también fue vicepresidente del órgano consultor provincial de Hubei, había sido puesto bajo investigación en julio del año pasado por presuntas «graves violaciones de la disciplina y la ley», una fórmula habitual en China para referirse a casos de corrupción.

El exfuncionario reconoció en febrero de 2020, cuando todavía era alcalde de Wuhan, que su gobierno tardó demasiado en revelar la información disponible sobre el brote de covid-19, debido, según él, a que necesitaban la aprobación de instancias superiores para hacerla pública.

Sin embargo, Zhou siguió en el puesto hasta principios de 2021, a diferencia de otros dirigentes locales que fueron destituidos por la mala gestión de las primeras semanas de la pandemia.

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, impulsó una campaña anticorrupción de gran alcance que afectó a funcionarios de todos los niveles y ejecutivos de conglomerados estatales.

La campaña, considerada uno de los programas emblemáticos de Xi, sacó a la luz numerosos casos de corrupción, si bien algunos observadores sostienen que también podría haber servido para neutralizar a determinados rivales políticos. EFE

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