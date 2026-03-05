Adiós a António Lobo Antunes, referente de la literatura portuguesa

Redacción Internacional, 5 mar (EFE).- António Lobo Antunes, fallecido este jueves a los 83 años, fue uno de los más grandes autores en lengua portuguesa, autor de una obra amplia con más de tres decenas de novelas editadas.

Su nombre sonó en muchas ocasiones para el Nobel de Literatura y fue candidato al Premio Princesa de Asturias de las Letras, la última en 2016. Además en 2007 fue galardonado con el prestigioso Premio Camões, el máximo galardón de la literatura en lengua portuguesa.

Nació en el barrio lisboeta de Benfica, el 1 de septiembre de 1942. Durante la niñez sufrió tuberculosis y permaneció en cama durante un tiempo, que dedicó a la escritura. Con 13 años era ya autor de un libro de poemas.

Se licenció en Medicina y por tradición familiar optó por la psiquiatría, especialidad que compatibilizó con la literatura.

En 1961 comienza la guerra de independencia de Angola y Antunes fue llamado por el ejército portugués como médico de campaña. En la contienda resultó herido de gravedad y regresó a Lisboa.

Trabajó como psiquiatra en el Hospital Miguel Bombarda de la capital portuguesa, hasta que en 1986 abandonó la medicina para dedicarse por completo a la literatura.

A comienzos de los ochenta militó en el Partido Comunista portugués, pero también dejó su activismo político por las letras.

Lector compulsivo de las obras que adoraba, como ‘La Muerte de Ivan Ilitch’ de Tolstoi, que leyó unas 30 veces, Antunes publicó su primera novela en 1979, ‘Memoria de elefante’, y obtuvo un gran éxito.

Autor de una vasta obra literaria, destacan ‘Fado Alejandrino’ (1983) o ‘Tratado de las pasiones’ (1990), primera parte de la trilogía dedicada al tema de la muerte que continuó con ‘En el orden natural de las cosas’ (1992), un monólogo a diez voces desde la soledad y el dolor, que cerró con ‘La muerte de Carlos Gardel’ (1994), galardonada con el premio France Culture.

También ‘En el culo del mundo’ (1979) o ‘El manual de los inquisidores’ (1997), la primera parte del ciclo sobre el poder, la violencia y el miedo que tuvo su continuación en ‘Esplendor en Portugal’ (1999) y ‘Exhortación a los cocodrilos’ (2000).

Sobre su vida y su obra se publicaron en 2001 ‘Conversaciones con Lobo Antunes’, de la periodista María Luisa Blanco y ‘Crónicas’, una compilación de sus textos periodísticos publicados en Publico.

En 2002 lanzó un ‘Segundo libro de crónicas’ y un año más tarde presentó la novela ‘Buenas tardes a las cosas de aquí abajo’, que fue Premio Internacional Unión Latina.

Publicó en 2004 su novela ‘Yo he de amar a una piedra’, a la que siguió ‘Cartas de la guerra: correspondencia desde Angola’ (2005), una recopilación de las cartas que le escribió a su mujer durante el tiempo que estuvo en la antigua colonia lusa.

De 2006 es ‘Ayer no te vi en Babilonia’, que no tuvo buena acogida por la crítica lisboeta y el ‘Tercer libro de crónicas’.

‘¿Qué caballos son aquellos que hacen sombra en el mar?’ (2012) cuenta como ideal para escribir la estructura de la corrida de toros, que calificaba como «algo más que un espectáculo».

Lobo Antunes fue un hombre solitario, escritor complejo e inclasificable como fue definido en un homenaje en octubre de 2012 con motivo de la presentación de ‘Nao é meia-noite quem quer’.

Sumó en 2013 su ‘Quinto Libro de Crónicas’ y después ‘Caminho Como Uma Casa Em Chamas’ (2014) y ‘De la naturaleza de los dioses’ (2015).

Se anunció en 2018 que la obra completa de Antunes sería publicada en la prestigiosa colección La Pléiade, que publica la editorial francesa Gallimard, que solo contaba entonces en su catálogo con otro luso, Fernando Pessoa.

De 2021 es ‘Para aquella que está sentada en la oscuridad esperándome’, retrato de una actriz anciana que afronta la pérdida de memoria y la decadencia física, con el habitual juego de voces y recuerdos fragmentados del autor.

‘La última puerta antes de la noche’, publicada originalmente en portugués, fue traducida al español en 2025. Está inspirada en un crimen real que conmocionó Portugal.

En 2021 donó su colección de unos 20.000 libros al Ayuntamiento de Lisboa.

Aunque ya por problemas de salud apenas escribía, publicaría la novela ‘O tamanho do mundo’ y dos libros de crónicas, uno de ellos con prólogo de su gran amigo Daniel Sampaio.

Comendador de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa en 2008, sumaba también otros reconocimientos: Rosalía de Castro 1998, Gran Premio de Novela portuguesa 2000 por ‘Exhortación de los cocodrilos’, Premio de Literatura Europea del Estado Austriaco, Premio Nacional de Traducción 2003, Premio Jerusalén 2005, Premio Juan Rulfo 2008, Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances de la Feria del Libro de Guadalajara en 2008 o Nonino Internacional (2014). EFE

